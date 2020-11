“Un si grand soleil” de retour sur France 2 dès le lundi 9 novembre à 20:40

Après une interruption de quelque jours, la série “Un si grand soleil” sera de retour sur France 2 du lundi au vendredi à 20:40 dès le 9 novembre.

Voici les résumés des prochains épsiodes :

Lundi 9 novembre

Alors que Johanna se lance tête baissée dans une nouvelle affaire qui lui tient à cœur, Claire passe une soirée sous haute tension. De son côté, Cécile ne sait plus où elle en est.



Mardi 10 novembre

Tandis que Florent a besoin d’explications, Myriam est de plus en plus courtisée. Pendant ce temps, Laetitia ne manque pas une occasion de recadrer Manu. Quant à Virgile, il retrouve une vieille amie.



Mercredi 11 novembre

Alors que Virgile tente de limiter les risques, Manu, s’attèle à une affaire qui s’annonce compliquée. De son côté, Claire traverse une période de turbulences. Quant à Myriam, a-t-elle vraiment dit son dernier mot ?



Jeudi 12 novembre

Alors que Johanna est prête pour une nouvelle bataille, Cécile doit faire face à une pression croissante. De son côté, Florent a tout un cheminement à faire… Quant à Élise, elle met enfin le doigt sur un témoignage décisif.



Vendredi 13 novembre

Tandis que Christophe ne se prive d’aucun petit plaisir, Claire pourra-t-elle enfin aller au bout de ses aveux ? De son côté, Elisabeth remet certaines pendules à l’heure.