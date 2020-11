“Vestiaires” : la saison 10 arrive le 21 novembre sur France 2

La saison 10 de la série courte “Vestiaires” sera diffusée chaque samedi soir à 21:00 sur France 2 à partir du 21 novembre. Exceptionnellement, le samedi 21 novembre à 01:35, France 2 proposera un florilège de cette nouvelle saison.

Pour la dixième année consécutive, les incorrigibles héros de “Vestiaires”, toujours aussi libres et impertinents, s’ingénient à montrer que rire et handicap peuvent aller de pair.

Rire de tout, s’accommoder des misères de la vie en les tournant en dérision, voilà à quoi s’attachent nos nageurs handisport dans les vestiaires de leur piscine. Tendres ou burlesques, poétiques ou politiques, ou même en rock ou en rap, quels que soient les sujets abordés, Romy, Orson et leurs complices du club témoignent de leur vision du monde, entraînent, sensibilisent, galvanisent, et au final nous parlent de tolérance et de vivre ensemble.

Les Guests de la saison 10 :

Clémentine Célarié - Pascal Legitimus - Théo Curin - Josef Schovanec - Philippe Croizon - Sophie Massieu - André Bouchet (alias Passe-Partout de Fort Boyard)

Et quelques épisodes exceptionnels avec la complicité de Bruno Solo et de la Fondation Perce Neige.