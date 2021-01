Après le succès du premier épisode de la série “Le crime lui va si bien” en décembre dernier regardé par 4,8 millions de téléspectateurs, retrouvez vendredi 8 janvier à 21:05 sur France 2 la capitaine Gaby Molina interprétée par Claudia Tagbo dans deux épisodes inédits.

Un caveau pour deux

Lors des funérailles d’un homme qui s’est suicidé, la maigre assemblée présente découvre avec surprise que sa place dans le caveau est déjà̀ occupée par une jeune femme fraîchement assassinée ! Qui est la victime et pourquoi a-t-elle été́ cachée là ?

La capitaine Gaby Molina découvre assez vite que l’homme que l’on enterre et cette jeune femme ont tous deux un lien avec un château des alentours. Assistée de la lieutenante Céline Richer avec qui elle collabore et cohabite non sans heurts, Gaby se lance dans une enquête qui va la mettre aux prises avec une bien curieuse famille de châtelains…

Esprit es-tu là ?

Un cadavre est découvert dans une vieille maison récemment mise en vente. La capitaine Gaby Molina et le lieutenant Céline Richer sont chargées de l’affaire. Il s’avère vite que l’homme est mort d’un arrêt cardiaque provoqué par une terreur intense. Bref, il est mort de peur !

La ferme ayant la réputation d’être hantée, aurait-il été victime d’esprits malins ? Céline se refuse à y croire contrairement à Gaby, un peu plus perméable aux mystères du surnaturel. D’autant que l’on découvre que la victime exerçait la profession peu commune de « chasseur de fantômes »…

Avec : Claudia Tagbo, Hélène Seuzaret, Bruno Lochet, Julien Ratel, Laurent Manzoni, Fabrice Deville, Gabrielle Atger, Philippe Dusseau.