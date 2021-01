“Je te promets”, l'adaptation française de “This Is Us”, arrive sur TF1 le 1er février

Lundi 1er février à 21:05, TF1 débutera la diffusion de “Je te promets”, une nouvelle série en 12 épisodes avec Camille Lou et Hugo Becker adaptée de la série “This Is Us”, récompensée aux Emmy Awards et aux Golden Globes.

“Je te promets” retrace l’existence d’un couple et de leurs triplés. Le tournage des douze épisodes produits par Authentic Prod (Sam, Le temps est assassin) et réalisés par Arnaud Sélignac (épisode 1 à 6) et Renaud Bertrand (7 à 12) s'est déroulé à Paris et en Nouvelle-Aquitaine.

Camille Lou interprète Florence, et Hugo Becker, son mari, Paul. Ensemble, ils attendent avec impatience la naissance de leurs triplés… Trente-sept ans plus tard, Mathis, Maud et Michaël – leurs enfants – font face à des choix importants qui vont bouleverser leur vie.

Le décor principal, la maison de famille où ont été élevés les triplés, a été trouvée à Fouras en Charente-Maritime. Cette maison des années 60/70 restée en l’état avec des meubles de cuisine en Formica et des salles de bains en faïence verte a été réaménagée pour les besoins du tournage.

Les équipes ont tourné aussi dans les rues de La Rochelle au Café de la Paix ou encore place de la Fourche, dans le chantier naval… A Rochefort, le port, le collège Pierre Loti et un hôpital désaffecté ont servi de décor à la série. Certaines scènes ont été tournées sur une plage de Fouras, dans le quartier de Mireuil et sur la commune de Benon.

Pendant les quarante jours de tournage dans le département de Charente-Maritime, 400 figurants et une cinquantaine de petits rôles et silhouettes locaux et régionaux, ainsi qu’une cinquantaine de techniciens ont été embauchés sur place.

Deux épisodes seront diffusés chaque lundi soir à 21:05 sur TF1 à partir du 1er février.

Épisode 1

Pour Florence et Paul, c’est le grand jour ! Ils vont avoir des triplés, mais une fois à l’hôpital, l’accouchement ne s’annonce pas aussi simple que prévu. Mathis, enfant adopté, apprend qu’un détective a retrouvé les traces de son père biologique. Michaël, footballeur en fin de carrière, joue gros pour le match de ce soir après une saison passée sur le banc de touche. Maud a 38 ans aujourd’hui. Cette jeune femme obèse fait un constat désastreux sur sa vie sentimentale.

Épisode 2

Florence, jeune maman débordée, reproche à Paul de délaisser sa famille. Michaël se fait licencier du club à cause de son comportement. Que va-t-il devenir ? Maud commence une relation avec Tanguy, mais sa relation fusionnelle avec son frère trouble leur relation. Agnès n’aime pas l’attitude du père biologique de Mathis. Elle met les pieds dans le plat pour en savoir plus.