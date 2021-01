“O.P.J. Pacifique Sud” : deux épisodes en tournage pour une diffusion en prime sur France 3

Le tournage de la saison 2 de “O.P.J. Pacifique Sud”, série longue de France Télévisions, a lieu actuellement à la Réunion pour une diffusion prochainement sur l'ensemble du Réseau La 1ère, le portail Outre-mer La 1ère, sur France.tv et sur France 3.

La série “O.P.J. Pacifique Sud” se décline pour la première fois en première partie de soirée sur France 3 pour deux épisodes de 52 minutes qui seront diffusés à 21:05 en prime-time.

Une grande enquête policière pour laquelle Samir BOITARD et Olivier MARCHAL rejoignent le casting.

L'histoire en quelques lignes...

Le suicide d’un Lieutenant de Police au cours d’une cérémonie en public crée une onde de choc à La Réunion.

Marcus, un flic singulier à l’humour particulier, est dépêché de Paris par l’IGPN pour soutenir l’action du Commissaire Divisionnaire Lombardini. En charge de l’enquête, la brigade de police judiciaire de Clarissa Hoarau se retrouve forcée de collaborer avec les « bœufs-carottes », ce qui est un dilemme lorsque l’on est attaché à l’esprit de corps. Les valeurs communes étant plus importantes que les différences de statuts ou de cultures, Marcus et Clarissa, secondés par Gaspard, Jackson et Kelly apprennent finalement à travailler ensemble dans une même quête de vérité, aussi moche qu’elle pourrait être.

En effet, ce suicide leur apparaît comme non seulement prémédité mais surtout comme le premier acte d’un plan machiavélique qui va emmener la Police Nationale sur un versant dangereux où il sera difficile de savoir à qui faire confiance.

Si Marcus se doit de comprendre le mystère du Lieutenant devenu riche et qui se suicide, il saura aussi, dans une recherche plus personnelle, se laisser guider à travers les univers saisissants de cette île intense au carrefour des influences de l'Afrique, l'Asie et l'Europe.

Avec la participation exceptionnelle de Samir BOITARD (Alex Marcus) et Olivier MARCHAL (le Divisionnaire Lombardini).

Avec : Yaëlle TRULES (Clarissa Hoarau), Antoine STIP (Gaspard Watson), Nathan DELLEMME (Jackson Bellerose), Marielle KARABEU (Kelly Kwaté), Hindra ARMEDE (Agathe Hoarau) et Marion CAMPAN (Joséphine Fleury).