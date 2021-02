TF1 aquiert deux nouvelles séries U.S : “Clarice” et “Débris”

TF1 annonce l'acquisition de deux nouvelles séries U.S qui feront très prochainement l'événement sur les chaines CBS et NBC : “Clarice” et “Débris”.

“Clarice”

Se déroulant un an après les événements du film mondialement connu "Le silence des agneaux", "Clarice" explore l'histoire personnelle de l'agent Clarice Starling alors qu'elle reprend son travail... à la poursuite de tueurs en série et de prédateurs sexuels tout en se frayant un chemin dans le milieu politique de Washington, D.C.

La série policière la plus attendue de l’année aux US. L’enquêtrice la plus célèbre du cinéma : le personnage mythique interprété par Jodie Foster est cette fois incarné par Rebecca Breeds.

Avec : Rebecca Breeds, Kal Penn, Michael Cudlitz, Nick Sandow.

Une série créée par Alex Kurtzman (Fringe) et Jenny Lumet sur CBS dès le 11 février.

“Débris”

Lorsque de mystérieux débris commencent à tomber du ciel, une agence internationale secrète est chargée de découvrir ce qu'ils sont, d'où ils viennent et surtout ce qu'ils peuvent faire... La britannique Finola Jones et l'américain Bryan Beneventi sont deux agents aux styles très différents. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de se faire confiance alors qu'ils traquent ces débris éparpillés dans l'hémisphère occidental. Chaque fragment a des effets imprévisibles, puissants et parfois dangereux sur les gens qui les trouvent. Chaque découverte est aussi une course contre la montre, car des forces mystérieuses sont elles aussi à la recherche de ces fameux débris...

Une série événement "high-concept" que NBC lancera le 1er mars prochain après "The Voice".

Avec : Jonathan Tucker, Riann Steele, Norbert Leo Butz.

Une série créée par J.H. Wyman.