“Les aventures du jeune Voltaire” : épisodes 3 & 4 lundi 15 février sur France 2

À découvrir lundi 8 février à partir de 21:05 sur France 2, les deux derniers épisodes de la série historique “Les aventures du jeune Voltaire”.

Comment devient-on Voltaire - le géant de la Pensée, le maître du Blasphème -, dont les combats vont accoucher de la Révolution française ?

C’est le sujet de cette mini-série signée Alain Tasma. Si l’on connaît le vénérable philosophe, réfugié à Ferney, on connaît moins le jeune Voltaire.

Roturier de naissance, le futur Voltaire va bousculer toutes les conventions sociales et religieuses de son temps. Embastillé deux fois, exilé en Angleterre, historiographe de Louis XV, détesté par la cour de France, millionnaire à 40 ans grâce à des spéculations. Voltaire veut tout : la gloire, les femmes et l’argent !

C’est ainsi que, confronté à l’arbitraire, au fanatisme religieux et à une monarchie étroite de vue, François Arouet devient le grand Voltaire.

Épisode 3 Courtisan ou rebelle ?



Le complot contre le Régent se retourne contre la duchesse du Maine.

Que Voltaire, naïf et vaniteux, manque de se faire tuer par un indicateur de police.

Comment sa vie amoureuse se partage entre une comédienne et une riche marquise.

La mort touche son ami Génonville… et comment elle vient frôler Voltaire dangereusement.

Comment il se remet à l’écriture, revient en grâce à la cour malgré l’hostilité du jeune Louis XV, et comment il risque de tout perdre en défendant une cause et un homme par la même occasion.

Ce qu’il advient de Voltaire quand il humilie un noble fat et arrogant.

Épisode 4 La liberté et l'exil



Comment Voltaire découvre, à ses dépens, ce que vaut l’amitié des grands seigneurs qu’il fréquente et comment il en devient fou de chagrin et de rage.

Pour éviter une nouvelle fois la Bastille, il accepte un nouvel exil, et découvre la démocratie anglaise.

Comment, de retour à Paris, il devient riche et ne dépend plus du bon vouloir des puissants.

Où l’on découvre le chagrin de Voltaire lorsque meurt son amante, la comédienne Adrienne Lecouvreur, et qu’il voit sa dépouille être jetée dans un terrain vague.