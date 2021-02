“Les rivières pourpres” : la saison 3 diffusée sur France 2 à partir du lundi 8 mars

Lundi 8 mars à 21:05, France 2 débutera la diffusion de la troisième saison de la série “Les rivières pourpres” de Jean-Christophe Grangé avec Olivier Marchal et Érika Sainte.

Présentation de la troisième saison

Le commissaire Pierre Niémans et le lieutenant Camille Delaunay, plus soudés que jamais après une série d’enquêtes sombres, complexes et nerveuses, sont une nouvelle fois appelés aux quatre coins de la France. Explosif et inséparable, ce tandem de choc plongera dans des univers inédits, qui réveilleront chez eux de douloureux secrets, qu’ils pensaient enterrés à jamais.

Des corps cousus entre eux retrouvés au sein d’un festival néopaïen dans les montagnes, un meurtrier fou qui réintroduit le virus de la Peste Noire en pleine capitale, un ange de la mort sévissant dans la plus isolée et la plus dangereuse prison d’Europe…

Plongés dans des enquêtes encore plus surprenantes, Niémans et Camille n’en ressortiront pas indemnes. Car s’ils sont les seuls à pouvoir percer ces mystères, ils vont très vite se rendre compte que toute vérité n’est pas bonne à déterrer.

Surtout lorsqu’elle les concerne directement…

Cette troisième saison se compose de 8 épisodes de 52 minutes.