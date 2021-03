“Ici tout commence” : TF1 diffusera le 100ème épisode vendredi 19 mars

Vendredi 19 mars à 18:30, TF1 diffusera le 100ème épisode de sa série phénomène “Ici tout commence”. A cette occasion, retrouvez sur MYTF1 votre saga disponible dans son intégralité en replay.

Retrouvez également sur les réseaux sociaux de la série et de TF1, les stories de la 100ème avec vos comédiens préférés, ainsi qu'un Q/R exceptionnel des fans avec la productrice, "10 questions pour la 100eme".

Toute la journée, vivez en direct sur l'insta ITC, les coulisses et les secrets du tournage !

A découvrir également sur le site de Marmiton une recette vidéo exclusive : le gateau du 100ème épisode, réalisé par Vanessa Demouy !

Ici tout commence : le pari reussi de TF1

Depuis le lundi 2 novembre 2020, ce sont en moyenne 3.9 millions de téléspectateurs qui se passionnent pour les histoires d’amour, les trahisons et les intrigues des personnages gravitant autour du désormais célèbre Institut Auguste Armand.

Ce 100ème épisode est l’occasion de saluer un cast brillant composé de visages connus et aimés du public comme Vanessa Demouy, Elsa Lunghini, Catherine Marchal ou encore Frédéric Diefenthal, Agustin Galiana, Benjamin Baroche, Bruno Putzulu…

Mais aussi de révélations, de jeunes talents autour de Clément Remiens, comme Aurélie Pons, Catherine Davydzenka, Lucia Passaniti, Nicolas Anselmo, Mikaël Mittelstadt…

Ici tout commence, c’est une formidable équipe de 81 rôles distribués, 11 réalisateurs, 31 auteurs (et un directeur de collection) et 600 figurants !

Ce sont plus de 200 personnes (comédiens, techniciens, décorateurs…) qui travaillent chaque jour sur la série.

Dans 32 décors différents, dont celui du Château de Calvières (L’institut Auguste Armand) qui regroupe 2500m2 de plateaux !

La bande originale de la série déjà disponible

Portée par le succès de son générique « Jusqu’ici tout va bien », interprété par Gims (+ de 15 millions de vues sur YouTube), « Ici tout commence, première année » est composée de chansons originales, en anglais et en français, qui accompagnent les intrigues de la série au quotidien.

Composées par Emilie Gassin, Matthieu Gonet et Ben Violet, également à l’initiative du répertoire de « Demain nous appartient », les chansons de cette bande originale sont interprétées par des artistes aux fortes signatures vocales. Parmi eux d’anciens talents de « The Voice » comme Al.Hy, Igit, Maximilien Philippe et Valérie Delgado.