“Léo Mattéï” de retour sur TF1 le 8 avril : Jean-Luc Reichmann présente la 8ème saison

Jean-Luc Reichmann, alias “Léo Mattéï”, est de retour sur TF1 et nous réserve trois soirées toutes aussi riches en émotions et en surprises à partir du 8 avril. Le commandant de la brigade des mineurs abordera des sujets sensibles où beaucoup d’entre nous ferment les yeux. En parallèle de ses enquêtes, nous allons retrouver un Léo Mattéï présent pour sa collègue face à la maladie et pour sa fille qui découvre l’amour…

Dans cette série vous incarnez un flic, un ami, un père… et quel père ! Dans quel état d’esprit retrouverons-nous le commandant ?

Dans cette nouvelle saison, nous sommes au cœur de l’actualité, ce qui la rend beaucoup plus proche de notre quotidien. La protection des mineurs et notamment l’emprise que les enfants peuvent subir en sont les sujets centraux. Nous sommes au cœur de l’actualité ! Être aussi proche de la réalité rend le personnage de Léo Mattéï encore plus convaincant dans ses émotions du quotidien. Je me retrouve pleinement dans la relation entre Léo et sa fille. Elle est d’ailleurs sous l’emprise d’un nouveau sentiment : l’amour. Léo est totalement investi avec sa fille, il souhaite la protéger des dangers auxquels elle pourrait être confrontée. Il l’est également en amitié, avec sa collègue Olivia Lambert qui combat la maladie. Elle se retrouve comme des milliers de Français bien souvent seule, à chercher des solutions et des explications qui ne sont pas forcément les bonnes. C’est une nouvelle situation qui vient s’ajouter aux différentes facettes du personnage de Léo Mattéï. Il est maintenant un pilier pour sa fille et sa collègue.

Je souhaite apporter ma pierre à l’édifice pour la libération de la parole des jeunes

Il est de plus en plus complice avec sa fille Eloïse après la découverte de son enfant. Pouvez-vous nous en dire plus sur leur relation ?

L’arrivée du petit-ami d’Eloïse, incarné par Anthony Colette, va faire évoluer cette relation père-fille. Léo Mattéï est un peu un papa poule, toujours derrière sa fille suite au traumatisme qu’elle a vécu pendant ces huit années. Il est très à l’écoute. Dans Léo Mattéï, nous voulons faire prendre conscience aux enfants de l’importance de libérer leur parole, que ce soit à travers le personnage d’Eloïse, ou des enfants que nous aidons. Ils doivent savoir que les adultes peuvent être une oreille attentive à leurs problèmes et qu’ils ne doivent pas rester silencieux. Je souhaite que les thèmes abordés dans la série servent à la prévention et apportent une pierre à l’édifice pour la libération de la parole des jeunes. Les inciter à évoquer leurs problèmes entre eux ou autour d’une table avec leurs parents serait une très grande réussite !

Votre dévouement pour la protection des enfants est fort. Quelles seront les thématiques de la saison 8 ?

Nous souhaitons aborder plusieurs thématiques pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Dans la première soirée, nous avons voulu parler de l’emprise néfaste de certains adultes. Un enfant reste malléable et peut facilement être manipulé par une figure maternelle ou paternelle. C’est ce que nous retrouvons avec les jeunes athlètes lors de la première soirée, prêts à tout pour devenir de grands champions.

Dans la deuxième soirée, nous abordons le handicap chez les enfants, et ce au sein des familles d’accueil. Ce sujet me touche énormément car ma petite sœur est touchée par le handicap. J’ai fait le pari de m’entourer de vrais enfants handicapés. Je voulais leur donner la chance de s’exprimer ; libérer leur parole ! C’est mon combat personnel en tant que personnage public. Je savais ce que cela impliquait en termes de conditions de tournage, mais c’est une chance de pouvoir jouer aux côtés de ces enfants. Eux aussi étaient très heureux de pouvoir travailler avec nous et de réaliser leur rêve.

Nous sommes face aussi au communautarisme dans cette huitième saison, à l’embrigadement des personnes autour d’une idéologie. Livrées à elle-même, certaines ne font pas les bons choix. On le verra avec Olivia Lambert ma collègue et amie (interprétée par Mathilde Lebrequier), qui face à la maladie va chercher désespérément de l’aide.

La saison 8 tiendra toutes ses promesses avec encore une fois plusieurs guests…

Dans un premier temps, je tenais à parler de tous ces comédiens qui ont eu leur premier rôle à la télévision grâce à Léo Mattéï. C'était il y a deux, cinq ou huit ans, mais ce fut pour eux le point de départ de leur carrière, nous les retrouvons dans d’autres rôles maintenant. Prenons l’exemple d'Elisa Ezzedine (jouant le rôle de Sofia Essaïdi enfant) qui a eu son premier rôle dans Léo Mattéï, nous la voyons des années après en tant qu’actrice dans la série La Promesse sur TF1. C’est magnifique de voir que ce fut un tremplin pour tous ces jeunes. Je vais exaucer l’un de mes rêves lors de cette saison : jouer avec Yves Rénier. Il incarnera le responsable de la communauté lors de la troisième soirée. Un choc générationnel entre le commandant Mattéï et le Commissaire Moulin !

Les téléspectateurs retrouveront d’autres comédiens de la « grande famille TF1 ».

Nous allons pouvoir retrouver Lou Jean, jeune actrice de Demain Nous Appartient et finaliste de The Voice Kids lors de la saison 3 ; Catherine Marchal et Frédéric Diefenthal présents également dans Ici Tout Commence ; Véronique Jannot dans Demain Nous Appartient… Les guests ont accepté pour tout ce que pouvait représenter Léo Mattéï. Eux aussi partagent les messages que nous transmettons et ils y tiennent. Sandrine Quétier voulait vraiment également sensibiliser les téléspectateurs à la protection des enfants. Dans cette saison, elle y incarne le rôle de la mère d’une famille d’accueil. Je suis particulièrement fier d’avoir pu jouer aux côtés de Marie Dal Zotto. Je fus transcendé et séduit par sa manière de jouer, son charme et ce qu’elle dégage émotionnellement. Son handicap disparaissait complètement, c’est une comédienne époustouflante.

Vous semblez à l’aise dans les calanques ? Aimeriez-vous changer de régions ?

Pour l’heure, je dis qu’à chaque jour suffit sa peine ! Je suis bien dans les calanques, étant provincial, je ne peux qu’être ravi de tourner en province. Cela permet aux gens de respirer dans le contexte sanitaire actuel devant des paysages aussi beaux. Nous avons eu de très bons retours des téléspectateurs sur la dernière saison ; les calanques nous offrent des décors tellement riches. Afin de m’immiscer totalement dans ces paysages et la vie de ces habitants, je ne suis pas rentré chez moi pendant trois mois. J’ai voulu ressentir la vie au sein des régions pour m’imprégner totalement du rôle de Mattéï.

La saison 7 a rencontré un beau succès, prenez-vous toujours autant de plaisir à incarner ce rôle ?

Encore plus qu’avant ! Je partage pleinement les valeurs que nous transmettons. Le monde de demain passe par l’éducation d’aujourd’hui et il passe surtout par nos enfants ! Ce que nous allons leur léguer en termes de valeurs et d’éducation forgera les futurs parents qu’ils seront. Je ne me lasserai jamais d’envoyer des messages de prévention afin que nous devenions tous lucides sur ce qui se passe dans le monde d’aujourd’hui. Nous avons décidé de créer cette série pour accompagner et sensibiliser les enfants. Je suis fier de nos équipes car c’est une création française et TF1 m’a fait pleinement confiance. C’était un challenge pour moi de passer d’animateur télé apportant de la bonne humeur à comédien complètement à contre-emploi. Nous abordons des thèmes profonds et je ne remercierai jamais assez TF1 de m’avoir donné ma chance.

Est-ce que vous avez d’autres projets personnels ?

Nous devons apprendre à profiter du moment présent, la situation actuelle étant compliquée. Je vis intensément tout ce que je fais et je prends conscience de la chance que j’ai de pouvoir continuer à jouer Léo Mattéï, brigade des mineurs. Le monde de la télé est éphémère et chaque petit bonheur doit se déguster au moment présent. J’ai cette chance d’allier mes projets personnels avec Léo Mattéï et je suis vraiment très fier de pouvoir continuer à faire ce que j’aime avec ceux que j’aime !

Propos recueillis par Lunès Kennouche, TF1.