“Clem” : la 11ème saison diffusée sur TF1 à partir du 19 avril

Lundi 19 avril à 21:05, TF1 débutera la diffusion de la nouvelle saison de “Clem” qui se compose de 6 épisodes inédits.

Après son licenciement et sa rupture avec Fred, Clem a retrouvé un travail d'assistante juridique dans le cabinet de Nathalie (Christiana Réali).

Mais un nouveau venu inattendu à Cheynouville, Matthieu (Loup-Denis Elion), risque fort de pimenter son quotidien...

Adrian, de son coté, a enfin récupéré son poste de proviseur et a trouvé une place de surveillante à Amelie (Karina Testa)

Et pour Valentin, c'est la rentrée en Terminale, avec Izia (Lily Nambininsoa) et déjà des projets pour l'après bac... Mais Clara, son ex, (Marion Seclin) a une nouvelle importante pour lui...

Et cette nouvelle va tout changer...