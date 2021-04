“L'art du crime” : la saison 4 arrive sur France 2 vendredi 7 mai

“L'art du crime”, série qui areçu le Prix du Public de la Meilleure Série au Festival des créations télévisuelles de Luchon 2021, sera de retour sur France 2 vendredi 7 mai pour une 4ème saison inédite.

L'histoire en quelques lignes...

Antoine Verlay, flic intuitif et obstiné, et Florence Chassagne, historienne de l’art réputée, ne peuvent plus se passer l’un de l’autre… pour résoudre les enquêtes. De là à penser qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il n’y a qu’un pas !

Enjeux amoureux et enquêtes criminelles dans le monde de l’art s’entremêlent dans cette nouvelle saison de “L'art du crime”.

Avec : Nicolas GOB (Antoine Verlay), Eléonore BERNHEIM (Florence Chassagne), Philippe DUCLOS (Pierre Chassagne), Benjamin EGNER (Alexandre Pardo), Emmanuel NOBLET (Hugo Prieur), Dounia COESENS (Juliette Mariton), Julie-Anne ROTH (Olivia Meyer)...

Les Guests de la saison 4 : Stéphane Bern et Cécile Rebboah dans l'épisode 1. Bruno Solo et Sara Mortensen dans l'épisode 2.

Episode 1 Le testament de Van Gogh (le 7 mai)

Antoine et Florence doivent élucider le meurtre d’un historien, consultant sur une émission de télé consacrée à Van Gogh et présentée par Julien Quignard (Stéphane Bern). L’affaire semble liée à une théorie plus que troublante : Van Gogh ne se serait pas suicidé, mais il aurait été assassiné.

Episode 2 Danse de sang (Prochainement)

Dans les coulisses du Moulin Rouge, un meurtre a été commis. Tout accuse Estelle Domani (Sara Mortensen), l’une des danseuses du cabaret qui, frappée d’amnésie, ne peut se défendre. Sa fascination dévorante pour le peintre Toulouse-Lautrec (Bruno Solo) joue contre elle.