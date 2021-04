La saison 5 de “Bull” diffusée sur M6 à partir du samedi 7 mai

Samedi 7 mai à 21:05, M6 débutera la diffusion de la 5ème saison inédite de la série “Bull” qui se compose de 16 épisodes de 42 minutes.

L'histoire en quelques lignes...

Le Docteur Jason Bull et son équipe ne vont pas être épargnés par la pandémie mondiale de COVID-19 !

Mars 2020, le cabinet spécialisé en conseils juridiques est contraint de fermer ses portes suite à l’annonce d’un confinement imposé par le gouvernement. Les tribunaux sont fermés, la justice est à l’arrêt. Après plusieurs mois sans activité, les affaires sont au plus mal. Bull et son équipe d’experts en science du procès vont s’évertuer à trouver des clients à défendre. Une question les taraude : le protocole sanitaire mis en place à la cour va-t-il impacter leurs méthodes d’analyses faciales menées sur les jurés, les avocats et les témoins ?

Cette 5ème saison recevra en comédiens invités : David Furr (“Iron Fist”) présent dans 7 épisodes, Josh Hamilton (“American Horror Story”, “13 Reasons Why”), Dana Wheeler-Nicholson (“Nashville”, “Friday Night Lights”), Jacob Pitts (“The Sinner”, “Justified”), Britne Oldford (“Hunters, “American Horror Story”, “Ravenswood”) et Callie Thorne (“The Wire”, “Rescue Me”, “New York Unité Spéciale”, “Prison Break”).