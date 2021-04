La saison 3 de “Young Sheldon” arrive sur NRJ 12 samedi 15 mai

Après Le succès des deux premières saisons, NRJ 12 vous propose de découvrir La troisième saison inédite de la série évènement “Young Sheldon” tous Les samedis soir à 21:05 dès le 15 mai !

Entre humour et émotion, retrouvez votre petit geek préféré et toute sa famille pour partager avec eux leurs joies et leurs doutes !

Des cours dans un placard à une épreuve de natation cauchemardesque, en passant par un problème de physique quantique et une conférence à CalTech, la dernière année de lycée de Sheldon Cooper n'est pas de tout repos I Pendant ce temps, Georgie se lance dans le travail, Missy découvre l'amour et le baseball, Mary s'inquiète pour ses proches, George reçoit une nouvelle proposition et Meemaw doit gérer une rupture amoureuse...

Le saviez-vous ?

Depuis son lancement en 2017, Young Sheldon s'impose comme l'une des séries les plus regardées aux États-Unis. La saison 3 a rassemblé en moyenne près de 9 millions de téléspectateurs américains !

Kaley Cuoco, qui interprétait Penny dans la série originale The Big Bang Theory, est présente dans la saison 3 de Young Sheldon I Dans l'épisode 10, l'actrice prête sa voix à l'eau de la piscine dans une scène où le Jeune Sheldon s'imagine passer son test de natation dans une eau remplie de bactéries ...

Alors que la saison 4 de Young Sheldon fait actuellement un carton d'audience outre-Atlantique, la série a été renouvelée pour trois saisons supplémentaires !

Ne manquez pas votre série de génie tous les samedis soir à 21h05 sur NRJ 12 !