“Plan B” : nouvelle série sur TF1 avec Julie de Bona à découvrir à partir du 17 mai

Lundi 17 mai à 21:05, TF1 débutera la diffusion des premiers épisodes de “Plan B”, une nouvelle série incarnée par Julie de Bona dans laquelle on retrouve également Tom Rivoire des “Bracelets Rouges”.

L'histoire en quelques lignes...

À Marseille, Florence a une vie bien remplie entre son ex-mari et ses deux enfants, son métier d'animatrice à la radio et son implication dans la cause des femmes. Mais son monde s'écroule lorsque Lou, sa fille de 16 ans, se suicide...

Cette battante n’a pas su prendre la mesure du mal être de sa fille. Lou est morte. Et Florence ne pourra rien changer. À moins que…

Quand Florence est mise en contact avec Plan B, une agence de voyage qui permet de remonter le cours du temps, elle tient peut-être une seconde chance...

Cette première saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes réalisés par Christophe Campos.

Avec : Julie de Bona (Florence), Bruno Debrandt (Nicolas), Kim Higelin (Lou), Axel Auriant (Félix), Cécile Rebboah (Catherine), Tom Leeb (Manu), Claire Borotra (Lily), Firmine Richard (Rose), Tom Rivoire (Enzo).