Après “HPI”, Audrey Fleurot sera l'héroïne de “Mensonges” une nouvelle série pour TF1

Après “HPI”, c'est dans “Mensonges”, une nouvelle série en 6 épisodes, que les téléspectateurs de TF1 retrouveront prochainement Audrey Fleurot.

C’est entre mer et montagne, en région Occitanie et notamment à Collioure, qu’a eu lieu le tournage de “Mensonges” de début novembre à fin février dernier. Une série en 6 épisodes produite par Felicita Films et TF1.

L'histoire en quelques lignes...

Thomas, chirurgien réputé, se décide à proposer un rendez-vous à Jeanne, professeur fraîchement célibataire et sœur d’une de ses collègues. La soirée semble se passer à merveille. Pourtant, le lendemain, Jeanne prétend avoir été violée. Thomas, surpris par ses accusations clame son innocence.

S’engage alors un face-à-face où chacun campe sur ses positions. Qui ment ? Qui dit vrai ? Verdict au fil de ces 6 épisodes réalisés par Lionel Bailliu et Stéphanie Murat.

Au casting de cette nouvelle série

Audrey Fleurot (Le Bazar de la charité, HPI) et Arnaud Ducret sont les héros de cette nouvelle série adaptée de la série britannique à succès Liar, la nuit du mensonge. Réunis pour la première fois à l’écran, ils sont entourés d’Amaury de Crayencour ( Nos chers voisins ), Olivia Côte et Lionnel Astier.