“Nina” : la saison 6 débute mercredi 26 mai sur France 2

Mercredi 26 mai à 21:05, France 2 débutera la diffusion de la 6ème saison inédite de “Nina” qui se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé de cette nouvelle saison :

Suite à la prise d’otage d’un père désespéré et impuissant face à la maladie de son fils, l’équipe du service de médecine interne du docteur Proust à l’hôpital Madeleine-Brès, panse ses blessures, notamment la mort de Kevin.

C’est dans ce contexte que Nina, encore plus amoureuse d’Hugo, découvre qu’elle attend un enfant de lui. Mais ce nouveau bonheur est entaché par une nouvelle préoccupante : Hugo découvre qu’il est malade. Face à l’adversité, Nina et Hugo sont plus unis que jamais, mais Hugo fait un malaise et meurt.

Soutenu par Costa avec qui elle retrouve une nouvelle complicité, Nina doit surmonter le deuil d’Hugo et faire face à un cruel dilemme. Sa grossesse tardive met sa propre vie en danger. Nina décide malgré tout de poursuivre cette grossesse. Mais parviendra-t-elle à la mener à terme alors qu’elle reste mobilisée pour l’hôpital qui s’apprête à fermer ?

Les Guests de cette nouvelle saison :

Episode 1 : Frédérique Bel, Benjamin Baroche, Carole Bianic

Episode 2 : Mélanie Maudran, Jean-Charles Chagachbanian, Louis Duneton

Episode 3 : Anny Duperey, Lorie Pester, Thierry Desroses

Episode 4 : Théo Frilet

Episode 5 : Hélène Seuzaret, Samy Gharbi, Samira Lachhab

Episode 6 : Alexandra Mercouroff

Mercredi 26 mai, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de cette saison 6.

Episode 1 : Résiliences

Suite à la prise d’otage et à la mort de Kevin, le service du Dr Proust panse ses plaies. Tandis que Costa rejoint l’équipe soignante, Nina découvre comme un cadeau de la vie qu’elle est enceinte d’Hugo.

Le truculent couple Vic et Rita vu dans la saison 5 revient consulter à l’hôpital. Rita est enceinte alors que Vic était censé avoir fait une vasectomie.

Suite à une bagarre, Jonathan arrive bien amoché au 11ème. Sa mère, Danièle, le rejette : elle n’en peut plus de ces accès de violence qui dure depuis l’adolescence. Mais contre toute attente, son fils ne semble pas pouvoir complètement maîtriser ses gestes…

Episode 2 : A nos amours

Grâce au Dr Proust, l’hôpital bénéficie d’un sursis de 6 mois avant sa fermeture.

Alors que Nina et Hugo savourent leur bonheur d’avoir un enfant, Hugo découvre qu’il est malade. Face à l’adversité, le couple est plus uni que jamais, mais Hugo fait un grave malaise.

Nicolas est hospitalisé. Il fait une grève de la faim pour obtenir la garde de son fils. L’aggravation soudaine de son cas permet de rétablir le dialogue avec Marcia, son ex-femme, qui doit retourner vivre avec leur fils, au Brésil, le pays de ses origines.

Le 11ème se voit affecter deux nouveaux internes, Damien et Yasmine. Sous pression, Yasmine se shoote au protoxyde de carbone, mais son état de santé se dégrade, constituant sujet d’étude et mise à l’épreuve pour les deux étudiants.