Jeudi 17 juin à 21:05, France 3 proposera une soirée spéciale “Meutres à...” avec la diffusion de deux opus inédits : “Meurtres à Sarlat” et “Meurtres à Aix-en-Provence”.

21:05 “Meurtres à Sarlat”

Sarlat. Cette commune du sud-ouest de la France fut le théâtre de violentes révoltes paysannes au 17e siècle, les jacqueries de croquants.

Le fils du plus grand producteur de confit de la région est assassiné selon un rituel qui rappelle ces événements du passé.

Pour enquêter, la capitaine Claire Dalmas, de la section de recherche de Bordeaux, femme autoritaire et indépendante, est obligée de revenir dans sa ville d’enfance qu’elle fuit depuis 15 ans. Sur place, elle va devoir collaborer avec le capitaine de gendarmerie Eric Pavin avec qui elle a vécu une aventure quelques mois plus tôt, sans jamais plus donner de nouvelles. L’enquête va plonger Claire au cœur d’un scandale agroalimentaire, l’obliger à se confronter à sa famille et peut-être même à se réconcilier avec l’amour...

Avec : Cécile Bois (Claire Dalmas), Thierry Godard (Eric Pavin), Christian Sinninger (Alain Dalmas), Alain Rimoux (Michel Signol), Sabrina Aliane (Samira Andrieu), Pierre Arnaud Juin (Christian Charvet).

22.35 “Meurtres à Aix-en-Provence”

Sur un cadavre retrouvé crucifié dans la crypte de la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence, la commandante Anne Giudicelli, chargée de l’enquête, découvre un morceau de vieux parchemin rédigé comme une prophétie de Nostradamus.

Anne comprend bien vite que, pour pouvoir résoudre cette affaire, elle est obligée de faire appel à Pauline, sa demi-sœur avec laquelle elle ne parle plus depuis dix ans.

Tandis que l'une gravissait tous les échelons de la SRPJ, l'autre devenait la brillante historienne qu'elle est aujourd'hui, spécialisée notamment dans le décryptage des stances du prophète visionnaire.

Mais, trois autres meurtres sont commis : est-ce une malédiction ou la mise en scène d’un psychopathe ?

Avec : Astrid Veillon (Anne Giudicelli), Isabelle VitariI (Pauline Dorval), Andréa Ferreol (Eleonore Dorval), Christophe Rouzaud (Gilles Audiberg), Jérémie Covillault (Hugo Marciano), François Feroleto (Marc Lavander), Renaud Leymans (Laurent Dorval), Simon Guibert (Max Atanassian), Yann Lerat (Philippe Borg).