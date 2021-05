“L'Art du Crime” : deux nouveaux épisodes en tournage pour France 2

Après une très belle saison 4 qui a rassemblé une moyenne record de 5 millions de téléspectateurs les 7 et 14 mai derniers sur France 2, la série “L'Art du Crime” est en tournage pour une cinquième saison.

Tout oppose Antoine Verlay (Nicolas Gob), flic brillant mais sanguin, et Florence Chassagne (Eléonore Bernheim), historienne de l’art talentueuse mais fantasque.

Alors a priori, ils n’avaient aucune chance de se rencontrer. Ils n’avaient aucune chance non plus de s’entendre, encore moins de devenir ce duo d’enquêteurs hors pair qui vient à bout de toutes les enquêtes criminelles.

Et a priori, ils n’avaient aucune chance de tomber amoureux l’un de l’autre. A priori...

Les deux épisodes en tournage :

Épisode 1 Camille Claudel

Dans cette nouvelle saison de L’Art du Crime, le flic et l’historienne de l’art doivent d’abord élucider le meurtre d’une riche collectionneuse passionnée de Camille Claudel. Tandis que l’enquête les entraîne jusqu’au Musée Rodin, tous les indices ramènent à la douloureuse histoire d’amour que Camille Claudel a eue avec Auguste Rodin. L’amour blessé peut-il rendre fou au point de tuer ?

Les guests de cet épisode : Barbara SCHULZ, Florence PERNEL, Garance THENAULT.

Épisode 2 Eugène Delacroix

C’est au musée du Louvre qu’Antoine et Florence démarrent leur seconde enquête. Un homme, grand amateur du peintre Eugène Delacroix, a été assassiné, après avoir admiré le fameux tableau de La Liberté guidant le peuple. Seul témoin du drame, Simon, un adolescent aux facultés mémorielles extraordinaires. S’il n’a pas vu le visage du meurtrier, son hypermnésie pourrait néanmoins mettre les enquêteurs sur sa piste. Simon est en danger. Poursuivis par des tueurs, Antoine et Florence doivent prendre la fuite avec lui et le protéger.

Les guests de cet épisode : Mathieu MADENIAN, Fauve HAUTOT.