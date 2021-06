“Chernobyl” : M6 diffuse ce soir les 3 derniers épisodes de la série

Ce jeudi 3 juin à 21:05, M6 diffusera les trois derniers épisodes de la série événement “Chernobyl” qui revient sur la plus grande catastrophe nucléaire de l’histoire…

Épisode 3 Que la terre s'ouvre !

Après l'explosion du réacteur n°4 dans la centrale nucléaire, la situation devient de plus en plus critique. Les autorités comprennent que cette catastrophe va changer le cours de l'histoire. Il faut sauver ce qui peut l'être et les secours vont devoir faire des choix radicaux...

Épisode 4 Le bonheur de toute l'humanité

Valery Legasov et le vice-Premier ministre soviétique Boris Shcherbina cherchent des solutions pour enlever les débris radioactifs. Ulana Khomyuk se heurte à des obstacles gouvernementaux pour déterminer la vérité sur les causes de l'explosion...

Épisode 5 Vichnaya Pamyat

Valery Legasov, Boris Shcherbina et Ulana Khomyuk prennent des risques pour révéler toute la vérité sur la catastrophe de Tchernobyl. Depuis l'explosion du réacteur n°4, le pouvoir politique a toujours minimisé les faits et surtout les conséquences de ce drame...

A la suite de la diffusion de ces 3 épisodes, M6 proposera le documentaire inédit « Retour à Tchernobyl ».