“Major Crimes” : la 6ème et ultime saison arrive le 28 juin sur France 2

Lundi 28 juin à 21:05, France 2 débutera la diffusion de la 6ème et ultime saison de “Major Crimes”. Cette série, dérivée de “The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires”, raconte les enquêtes menées par la Brigade des crimes majeurs de la police de Los Angeles, dirigée par Sharon Raydor (Mary McDonnell).

Pour cette sixième et ultime saison de Major Crimes, la série se compose de trois histoires, chacune regroupant 5 ou 4 épisodes. La brigade des crimes majeurs traque trois redoutables tueurs. Le commandant Sharon Raydor s’habitue à son nouveau boss, Leo Mason. Les lieutenants, non sans quelques réticences et remises en cause difficiles, doivent s’adapter aux bouleversements du système judiciaire.

Une charge émotionnelle remarquable due à une perte irréparable, mènera le public d’un sentiment de joie à la tristesse à travers les épisodes. Chaque membre de la brigade accepte la nécessité du risque, protéiforme et extrêmement dangereux, tandis qu’elle se prépare à la confrontation avec Phillip Stroh.

En plus du casting principal, Major Crimes présente des apparitions récurrentes de Jon Tenney (Fritz Howard) et Bill Brochtrup (Dr Joe Bowman) pour ne citer qu’eux.

Depuis ses débuts en tête des palmarès, Major Crimes s'est régulièrement classée comme l'une des séries dramatiques les plus regardées aux USA.

Cette 6ème saison se compose de 13 épisodes de 42 minutes.