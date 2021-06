“Secret de famille” : mini-série en 4 épisodes à découvrir sur M6 mardi 29 juin

A découvrir mardi 29 juin à 21:05 sur M6, la mini-série britanique “Secret de famille” dont les 4 épisodes seront diffusés à la suite.

L'histoire en quelques lignes...

Helen, Jake et Natalie sont très troublés lorsque leur mère, Vivien, veuve depuis peu, leur révèle qu’elle est amoureuse d’un nouvel homme : Mark. L’annonce fait l’effet d’une bombe, d’autant que Mark, chirurgien à la retraite, semble mettre de la distance entre elle et ses enfants.

Avec leur grande maison familiale surplombant la côte du Kent et les souvenirs heureux de leur enfance, les membres de la fratrie tentent d’en savoir plus sur l’homme en question, tous menacés par cette arrivée. Des années de rancune, de rivalités et de trahisons refont alors surface et menacent de détruire les liens de la tribu.

Épisode 1 Tout le monde ment

Épisode 2 Une famille unie

Les enfants de Vivien sont choqués d'apprendre que leur mère compte vendre la maison familiale pour voyager avec Mark, et émettent des doutes sur ce dernier…

Épisode 3 Un doute de trop

Vivien et Mark planifient leur voyage en Inde, mais la méfiance persistante des enfants à l'égard de Mark les met à rude épreuve...

Épisode 4 Le soir du drame

Helen, Jake et Natalie ont découvert que la première femme de Mark s'est suicidée et qu'il était impliqué dans l'affaire. Alors qu'elle doit se marier avec lui, Vivien commence à douter de sa sincérité…