“L'amie prodigieuse” : la saison 2 diffusée sur France 2 à partir du 21 juillet

Cet été, France 2 propose la suite de la série adaptée de la tétralogie d'Elena Ferrante au succés planétaire “L'amie prodigieuse - Le nouveau nom” où une histoire d'amitié fusionnelle dans l'Italie du Sud de l'après-guerre.

L'histoire en quelques lignes...

Lila et Lénù ont désormais 16 ans et entrent dans la vie d'adulte. Lila la rebelle vient de se marier et essaie tant bien que mal de jouer son rôle d'épouse. Léna la timide poursuit ses études.

Une seconde saison qui traite de l’émancipation, de la sexualité et des violences domestiques, toujours sur fond de rapports de classes et de climat social tendu.

Résumé de la saison 2

L’enfance, faite d’amitiés et de petites querelles, est bel et bien terminée pour Lila et Lenù. A 16 ans, les deux jeunes femmes sont à l’aube d’une nouvelle vie, où les envies, les problèmes, les passions et les rancœurs prennent une autre dimension.

L’Italie des années soixante sert de toile de fond à ce passage à l’âge adulte. Mais comment rester amies quand la vie les emmène sur des chemins très différents et que la jalousie prend parfois le pas sur l’admiration ?

Cette seconde saison se compose de 8 épisodes de 52 minutes dont la diffusion débutera mercredi 21 juillet à 21:05 sur France 2.