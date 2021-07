“En famille” : les Le Kervelec de retour sur M6 lundi 5 juillet dans une 10ème saison inédite

Lundi 5 juillet, les Le Kervelec seront de retour à 20:30 sur M6 pour la 10ème saison inédite de la mini-série “En famille” et ils se mettent tous sur des réseaux sociaux... à follow absolument !

Au programme de cette nouvelle saison 2.0 : nouveaux boulots, nouveaux amours et réseaux sociaux.

Entre les tutos cuisine d’Antoine, les photos de la nouvelle chambre d’hôte de Brigitte, l’appli de rencontres de tata Lucienne ou l’appli de bricolage entre voisins de Jacques, toute la famille Le Kervelec entre dans l’ère du digital, non sans couacs ou situations cocasses.

Le digital au cœur de cette nouvelle saison

Nos personnages vivent avec leur temps et donc aussi à l’ère du numérique. Les téléspectateurs pourront se reconnaître dans ce rapport que nous avons maintenant tous avec le numérique et ce toutes générations confondues.

Brigitte, en éternelle Narcisse découvrira les joies du “like” et des commentaires positifs sur sa page Instagram. Elle sera même en quête de devenir “super host”.

Pour Jacques, ce sera le moyen de se sentir de nouveau utile grâce à ses dépannages via l’appli de bricolage entre voisins.

Pour Antoine, ce sera l’occasion de promouvoir sa cuisine mais aussi de faire des rencontres.

Quant à Annabelle, elle sera le référent 2.0 de la famille, tout le monde la sollicitant pour des conseils.

De nouveaux comédiens au casting

Gérémy Crédeville interprétera le rôle de Milo, le propriétaire de l’épicerie fine italienne et petit-ami officiel de Roxane. L’humoriste a notamment participé à “On n’demande qu’à en rire” et au “Jamel Comedy Club”. Il est également chroniqueur radio de l’émission “La Bande originale” sur France Inter aux côtés de Nagui.

Le rôle de René, petit-ami de Lucienne, sera interprété par Bernard Larmande, acteur connu pour avoir participé à de nombreux épisodes de la série “Navarro”, dans le rôle du médecin légiste.

Catherine (dite Cathy), l’ex de Jean-Pierre et mère de ses enfants, sera incarnée par Gigi Ledron qui a fait des apparitions dans “Dix Pour Cent” ou “Engrenage”. Elle sera prochainement à l’affiche de “Tendre et saignant” avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret et Alison Wheeler.

A ne pas manquer du lundi au vendredi à 20:30 sur M6 à partir du 5 juillet.