“O.P.J.” : la saison 2 diffusée sur France 3 en quotidienne à partir du 26 juillet

Lundi 26 juillet à 10:30, France 3 débutera la diffusion de la seconde saison inédite de la série “O.P.J.” avec Yaëlle Trulès, Antoine Stip, Nathan Dellemme, Marielle Karabeu.

La série “O.P.J.” qui s’est déclinée pour la première fois en première partie de soirée sur France 3, jeudi 1er juillet, a rencontré un vif succès en réunissant en moyenne plus de 4 millions de téléspectateurs et 20,7% de PdA. Une grande enquête policière pour laquelle Samir Boitard et Olivier Marchal rejoignait le casting.

La saison 2 inédite de “O.P.J.” (20 épisodes de 52 minutes) série longue de France Télévisions arrive sur France 3 du lundi au vendredi dès le lundi 26 juillet à 10:30.

Une diffusion qui se fera prochainement sur l'ensemble du Réseau La 1ère, le portail Outre-mer La 1ère et sur France.tv.