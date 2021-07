La série “Seal Team” de retour sur M6 samedi 31 juillet à 21:05

Samedi 31 juillet à 21:05, M6 débutera la diffusion de la seconde saison inédite de la série “Seal Team” avec David Boreanaz.

La série suit le quotidien des membres de la plus haute unité d’élite américaine des Navy Seals. C’est à cette équipe que le gouvernement américain confie ses missions les plus dangereuses aux quatre coins du monde. Cette équipe soudée fait preuve d’une solidarité sans faille et d’un dévouement sans limite même face à des obstacles insurmontables.

Mais “Seal team” nous plonge aussi dans la vie personnelle de ces soldats qui connaissent le prix de leur engagement pour eux et pour leur famille...

Cette seconde saison se compose de 22 épisodes de 42 minutes. 5 épisodes à la suite seront diffusés par M6.

Épisode 2x01 Fracture

Jason et l'unité Bravo se rendent dans le golfe de Guinée pour secourir les otages américains après qu'une plateforme pétrolière a été prise par des militants armés.

Épisode 2x02 Au fil de l'eau

Jason et son équipe se rendent en Arabie Saoudite, où des extrémistes se sont emparés d'une source d'eau souterraine et menacent d'y déverser une bactérie. Ray envisage de rejoindre une autre équipe.

Épisode 2x03 Dans la douleur

Après une tragédie, Jason est confronté à une grande décision concernant son avenir au sein de l'unité Bravo.

Épisode 2x04 Panique à Bombay

L'équipe Bravo est à Bombay pour secourir un officier américain du service des Affaires étrangères, pris en otage par des extrémistes qui ont attaqué la ville. Après le décès de sa femme, Jason trouve un moyen de renforcer les liens avec ses enfants et prend une décision importante pour sa carrière.

Épisode 2x05 La chute de l'aigle

Alors qu'ils étaient en charge de sauver un groupe d'étudiants américains retenus en otage à Bombay, les membres de l'équipe Bravo ont été blessés et leurs vies mises en danger.