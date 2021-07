“Je te promets” : la saison 2 en cours de tournage pour TF1 à Paris et en Charente-Maritime

La série “Je te promets”, avec Marilou Berry, sera de retour en 2022 sur TF1 avec 12 épisodes qui sont actuellement en cours de tournage à Paris et en Charente-Maritime.

“Je te promets” reviendra sur TF1 avec 12 épisodes de 52 minutes mettant en scène la famille Gallo dans ses joies et ses épreuves. Marilou Berry prendra les commandes de la réalisation, aux côtés de Renaud Bertrand d’une partie des épisodes de la deuxième saison de “Je te promets”, adaptée de la série américaine This Is Us.

“Je te promets”, série originale créée par Dan Fogelman et produite par 20th Television a été adaptée par Aline Panel, Brigitte Bémol et Julien Simonet. Cette dernière, réalisée par Renaud Bertrand et Marilou Berry, retrace l’histoire d’une famille quelque peu singulière.

Au cours du 39ème anniversaire de la fratrie Gallo, chacun de ses membres est en adéquation avec l’existence à laquelle il a toujours aspiré. Portée par l’amour que lui voue Tanguy, Maud se lance, inquiète mais néanmoins déterminée, dans sa nouvelle carrière de chanteuse. Michaël, heureux aux côtés de Maëlle, parvient, quant à lui, à décrocher un rôle majeur dans une série de renommée internationale. Quant à Mathis, soulagé d’avoir enfin réussi à quitter son emploi, il s’apprête désormais, avec sa famille, à accueillir une jeune-fille de 12 ans au sein de son foyer.

Cependant, près de 25 ans après le décès de leur père Paul, dont les circonstances exactes vous seront enfin révélées, Maud, Michaël et Mathis vont-ils être enfin capables de dépasser le deuil de ce père qui influe sur chacun de leur destin ? Au cours de cette deuxième saison, les membres de la famille Gallo, traverseront une zone de turbulences qui leur fera prendre conscience de leurs limites mais également de la nécessité de faire des compromis. Tous ces défis leur donneront surtout grandement envie de déplacer des montagnes…

Dans cette deuxième saison seront ainsi présents Camille Lou (Florence), Hugo Becker (Paul), Marilou Berry (Maud), Guillaume Labbé (Michaël), Narcisse Mame (Mathis), Marc Riso (Tanguy), Bass Dehm (Amidou), Bruno Sanches (José), Léonie Simaga (Agnès), Nathalie Roussel, Lionnel Astier et Patrick Chesnay.

Vous aurez l’occasion de découvrir également des invités spéciaux, tels que Christophe Malavoy, Jean-Marc Barr, Charlie Bruneau, Anne Brochet ou encore Catherine Hosmalin. Cette nouvelle saison sera également marquée par le passage de Marilou Berry derrière la caméra en réalisant certains épisodes de la série. Cette dernière s’en réjouit d’avance, bien qu’il ne s’agisse pas d’une première fois pour l’actrice qui avait notamment déjà été à la réalisation du film Joséphine s’arrondit en 2017.

La première saison avait mis à l’honneur le département de la Charente-Maritime en y tournant près de la moitié de ses scènes, en employant pas moins de 800 figurants et acteurs de la région et en recrutant des techniciens audiovisuels provenant de la Rochelle. La Rochelle, cité décrite comme accueillante par l’ensemble l’équipe, mais également considérée par Christophe Stupar, directeur de production durant la première saison, comme un « vivier de techniciens audiovisuels de grande qualité ».

Cette deuxième saison, coproduite par TF1 et avec la participation de RTL-TVI, est donc actuellement en tournage en Charente-Maritime et à Paris, l’occasion ainsi de réitérer l’expérience !

Article de Jazz RIFFET, TF1