“Visions” en tournage pour TF1 avec Louane à Forcalquier dans la région PACA

Débuté en mai dernier, le tournage de “Visions”, une nouvelle série psycho-policière, se poursuit pour TF1 avec Louane dans le rôle principal jusqu'au 13 août prochain autour de Forcalquier dans la région PACA.

Ecrite par Jeanne Le Guillou et Bruno Dega, les mêmes scénaristes qui avaient travaillé sur Le Tueur du lac et Le Mystère du Lac, la série “Visions” comporte six épisodes de cinquante-deux minutes. Akim Isker, le réalisateur, était déjà présent dans la réalisation de la série Alice Nervers. Le tournage, commencé le 17 mai, s’achèvera le 13 août 2021 et se déroule dans la région PACA.

“Visions” aborde les questions du spiritisme et de la différence à travers une enquête autour de la disparition d’une petite fille.

L’histoire commence lorsqu’une petite fille d’à peine douze ans disparaît et que Diego, huit ans, manifeste d’étranges visions qui alertent le capitaine de gendarmerie chargé de l’enquête, Romain (Soufiane Guerrab), ainsi que sa compagne Sarah (Louane), une jeune psychologue. Et si les visions et les dessins de Diego étaient en corrélation avec cette disparition ? Un lien particulier va se créer entre Sarah et Diego. D’autant plus que le petit garçon semble être lié à des éléments du passé de la jeune femme. Un passé qu’un choc post-traumatique avait totalement effacé de sa mémoire. Au-delà de l’enquête, cette série nous fait pénétrer dans l’univers de la médiumnité et, à travers ce don, aborde le thème de la différence.

Le rôle de Sarah est interprété par la chanteuse Louane, révélée en 2013 dans The Voice. Elle joue aux côtés de Soufiane Guerrab (Romain), Jean-Hugues Anglade, Anne Marivin (aperçue dans la série Marcella), Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier et Francis Renaud notamment.

Cette série est tournée en grande partie dans la commune de Forcalquier, dans ses rues, son école ainsi que sur ses places principales et réclamera la participation de figurants de la région. Une façon de mettre la ville en valeur selon le maire de Forcalquier, David Gehan, qui mentionne également le barrage de la Layes. Par ailleurs, les habitants de Digne-les-Bains pourraient également voir leur ville accueillir le casting.

Ecrit par Jazz RIFFET et Elodie LEROY, TF1