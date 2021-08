“Ils étaient dix” : deux nouveaux épisodes à suivre mardi 24 août sur M6

Mardi 24 août à 21:05, M6 poursuivra la diffusion de la série événement “Ils étaient dix”, une adaptation du roman d'Agatha Christie « Dix petits nègres » avec la diffusion de deux nouveaux épisodes.

“Ils étaient dix” d’Agatha Christie, sorti il y a 80 ans en France sous le titre “Dix Petits Nègres” est le roman policier le plus vendu dans le monde avec 100 millions d’exemplaires. Pour la toute première fois, les héritiers de la Reine du Crime ont autorisé une adaptation contemporaine de ce roman mythique. Découvrez en 6 épisodes de 52 minutes, l’une des énigmes les plus fantastiques de la littérature policière transposée de nos jours sur une île paradisiaque des Caraïbes…

Épisode 3

Après la mort de Gilles, les huit invités encore vivants comprennent que le meurtrier est forcément l'un d'entre eux. Eddy, le groom de l'hôtel soupçonné d'être le tueur, est attaché à un arbre. Les survivants s'attellent à la construction d'un radeau pour quitter l'île. Malik et Nina se rapprochent. Eddy est assassiné, ce qui prouve son innocence. Victoria suspecte Kelly tandis que celle-ci passe un pacte secret avec Eve.

Épisode 4

Tandis que Kelly, Nina et Malik découvrent le corps d'Eve, morte, flottant au large, le radeau est volontairement brûlé et rendu inutilisable. Kelly a vu Eve se faire poignarder par « un fantôme noir ». Tous commencent à perdre leur sang-froid. Xavier part chasser mais il a été empoisonné et se met à délirer. Victoria est persuadée que Kelly leur joue la comédie depuis le début et qu'elle est la meurtrière. Elle tente de l'assassiner.