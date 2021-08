“Ils ont dit” : une mini-série avec Ornella Fleury à partir du 6 septembre sur CANAL+

A découvrir à partir du 6 septembre à 20:25 en clair sur CANAL+, “Ils ont dit”, une mini-série de 2 minutes écrite par Ornella Fleury, Martin Darondeau et Leo Grandperret.

"Ils ont dit qu’ils allaient payer le prochain Président au SMIC pour qu’il soit plus proche des Français", "Ils ont dit qu’en fait Thomas Pesquet était pas dans l’espace", "Ils ont dit que pour lutter contre la pollution, ils allaient faire un confinement tous les ans"…

“Ils ont dit” nous emmène dans le quotidien de Camille, trentenaire, célibataire et sans vie sociale, qui passe ses journées au téléphone à répéter les absurdités qu’elle a lues sur les réseaux sociaux. Parce que si elle l'a lu, c'est que ça doit être vrai. Et si c'est vrai (et même si c'est faux d'ailleurs), elle doit absolument en parler à la terre entière. En l'occurence, Christine, mais c'est déjà bien suffisant.

Camille à la gym, au bureau, chez elle ou dans un bar, a toujours une nouvelle aberration à colporter, déformer, commenter dans cette série de 20 épisodes réalisée et interprétée par Ornella Fleury.