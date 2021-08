“Demain nous appartient” : Vianney signe le nouveau générique de la série de TF1 (vidéo)

Pour fêter le millième épisode de “Demain nous appartient”, la production a décidé de faire peau neuve en dégainant pour l'occasion un générique flambant neuf.

Après 4 années d’un succès jamais démenti, la série “Demain nous appartient”, LE rendez-vous incontournable de TF1 vient tout juste de diffuser son 1000e épisode. L’occasion rêvée pour la série de proposer un tout nouveau générique à ses téléspectateurs intitulé « Nos Lendemains » un tout nouveau titre écrit, composé et interprété par Vianney, l’un des artistes les plus talentueux de la nouvelle génération qui enchaîne les succès avec singularité et naturel et qui s’est investi pour incarner les valeurs de la série, par son texte et sa musique.

Le single est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes.

Pour les équipes d’auteurs-compositeurs et interprètes, le 1000e épisode de la série est également un accomplissement incroyable ! Emilie Gassin, Ben Violet et Matthieu Gonet en composent les musiques originales depuis le lancement et accompagnent ainsi ses différentes intrigues. L’occasion également de la sortie d’une toute première BO depuis hier soir.

La bande originale de la série “Demain nous appartient” met en avant une sélection de chansons originales, en anglais, qui accompagnent les différentes histoires d’amour et d’amitié mais aussi des mensonges, des trahisons ou encore de lourds secrets de famille…

Elle est constituée de 24 titres dont :

Le générique de Vianney

11 chansons originales interprétées par l’artiste Emilie Gassin

3 chansons originales interprétées par l’artiste Fränk

1 chanson duo Emilie Gassin / Fränk

/ 8 thèmes instrumentaux incontournables de la série

Chaque chanson est pensée pour accompagner une histoire, les personnages, en privilégiant l’émotion pure des séquences, ou un moment clef de la narration. C’est grâce à tout un travail d’anticipation qu’il est possible d’avoir des chansons si justes et si proches de ce qui est raconté dans la série. Fils rouges identifiables de la série, elles permettent également de créer des liens émotionnels forts entre le spectateur et ses personnages tout en participant à l’ADN musical de “Demain nous appartient” depuis le tout premier épisode.

La BO est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes.