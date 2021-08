“Ils étaient dix” : les deux derniers épisodes à suivre mardi 31 août sur M6

Mardi 31 août à 21:05, M6 terminera la diffusion de la série événement “Ils étaient dix”, une adaptation du roman d'Agatha Christie « Dix petits nègres » avec la diffusion des deux derniers épisodes.

“Ils étaient dix” d’Agatha Christie, sorti il y a 80 ans en France sous le titre “Dix Petits Nègres” est le roman policier le plus vendu dans le monde avec 100 millions d’exemplaires. Pour la toute première fois, les héritiers de la Reine du Crime ont autorisé une adaptation contemporaine de ce roman mythique. Découvrez en 6 épisodes de 52 minutes, l’une des énigmes les plus fantastiques de la littérature policière transposée de nos jours sur une île paradisiaque des Caraïbes…

Épisode 5

Après la mort de Xavier, les conflits entre les survivants s'intensifient. Aux abois, Victoria finit par découvrir la pièce secrète remplie d'écrans qui diffusent les images des caméras de surveillance. Elle est sauvagement assassinée par le « fantôme noir ». Malik est amoureux de Nina et veut la protéger. Lorsque les survivants trouvent le corps de Victoria, ils sont dévastés. Pas un seul n'échappera au meurtrier.

Épisode 6

Frappé à la tête avec une machette, Vincent vient agoniser aux pieds de Kelly. Il ne reste plus que Nina, Kelly et Malik sur l'île. Kelly est convaincue que les deux amoureux sont alliés contre elle, tandis que Nina ne peut s'empêcher de se méfier de Malik. Le doute et la peur rendent presque fous les trois derniers survivants. Kelly découvre à son tour la pièce secrète et se fait tuer par le « fantôme noir ». Ils ne sont plus que deux, et la voix l'a prédit, il n'en restera aucun. Mais si tous meurent, qui est donc le tueur ?