Le Groupe TF1 annonce l'acquisition de nouvelles séries étrangères à découvrir prochainement

Toujours à la recherche des meilleures séries pour ses antennes, TF1 annonce aujourd'hui l'acquisition de nouvelles séries étrangères qui viendront étoffer un catalogue déjà riche en franchises aimées du public comme “Good Doctor”, “The Resident” ou encore “S.W.A.T.” et “Grey's Anatomy”.

La Brea

Tout commence lorsqu'un énorme gouffre s'ouvre au milieu de Los Angeles, entraînant des centaines de personnes et de bâtiments dans ses profondeurs. Ceux qui sont tombés dedans se retrouvent dans une terre primitive mystérieuse et dangereuse, où ils n'ont d'autre choix que de s'unir pour survivre. Pendant ce temps, le reste du monde cherche désespérément à comprendre ce qui s'est passé. Dans sa quête de réponses, une famille déchirée par ce désastre devra percer les secrets de cet événement inexplicable pour trouver un moyen de se retrouver…

Avec : Natalie Zea, Eoin Macken, Jon Seda, Nicholas Gonzalez, Chiké Okonkwo, Karina Logue, Zyra Gorecki, Jack Martin, Veronica St. Clair, Rohan Mirchandaney, Lily Santiago, Josh McKenzie, Chloe De Los Santos.

The Undoing

Grace et Jonathan Fraser mènent une vie idyllique dans l'Upper East Side de Manhattan. Grace est une thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, et Jonathan, un mari dévoué. Quelques semaines avant la publication de son livre, un gouffre s'ouvre dans sa vie : une mort violente, un mari disparu, et, à la place de cet homme que Grace pensait connaître, une chaîne de terribles révélations…

Avec : Nicole Kidman, Hugh Grant, Edgar Ramirez, Ismael Cordova, Matilda De Angelis, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Noah Jupe, Sofie Gråbøl, Donald Sutherland…

Superman & Lois

Après avoir affronté pendant des années des super-vilains mégalomanes, des monstres qui ravagent Metropolis et des envahisseurs extraterrestres qui veulent anéantir la race humaine, le super-héros le plus célèbre du monde, l'homme d'acier alias Clark Kent et la journaliste Lois Lane, sont confrontés à l'un de leurs plus grands défis : faire face au stress, à la pression et à la complexité d'être des parents qui travaillent dans la société d'aujourd'hui ! Pour compliquer la tâche déjà ardue d'élever deux garçons, Clark et Lois doivent également se préoccuper de savoir si leurs fils adolescents, Jonathan et Jordan, pourraient ou non hériter des superpouvoirs kryptoniens de leur père en grandissant. De retour à Smallville pour s'occuper des affaires de la famille Kent, Clark et Lois retrouvent le premier amour de Clark, Lana Lang-Cushing, un agent de crédit local, et son mari, le chef des pompiers Kyle Cushing…

Avec : Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Erik Valdez, Jordan Elsass, Alex Garfin, Inde Navarrette, Wole Parks et Adam Rayner.

Sisi

Garçon manqué et Princesse bavaroise, Sissi réalise après son mariage avec Franz, Empereur d’Autriche, que la vie à la Cour des Habsbourg à Vienne n’est pas du tout ce à quoi elle s’attendait…

Avec : Dominique Devenport, Jannik Schümann…

Charmed

Le pouvoir des 3 revient dans cette nouvelle série basée sur la série originale. Une terrible tragédie bouleverse la vie des soeurs Vera, Mel et Maggie, lorsque leur mère Marisol meurt dans un horrible accident... Trois mois plus tard, Mel est toujours incapable d'accepter l'explication officielle de la mort de leur mère, tandis que Maggie l'accuse d'être obsédée... Quand un autre choc énorme se présente à leur porte : elles ont une grande sœur, la brillante généticienne Macy, que leur mère a gardée secrète pendant toutes ces années ! Macy est nouvelle en ville, ne connaît personne et est impatiente d'entrer en contact avec Mel et Maggie...

Avec : Melonie Diaz, Madeleine Mantock, Sarah Jeffery...

TF1 annonce également l'acquisition de Fleabag, la série britanique culte de Phoebe Waller-Bridge arrivera prochainement sur TF1 Séries Films.