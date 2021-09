“Alex Hugo” : le 25ème épisode tournage à Briançon pour France 3 avec Samuel Le Bihan

Samuel Le Bihan vient de débuter pour France 3 le tournage du 25ème épisode de la série “Alex Hugo”. Cet épisode « Les Indomptés » est adapté du roman « La mort et la belle vie » de Richard Hugo.

L'histoire en quelques lignes...

Au petit matin, dans la vallée de Lusagne, deux hommes à moto braquent le camion d'un boucher et lui dérobent sa cargaison de viande. Pourquoi prendre tant de risques pour un butin si dérisoire ? pensent les hommes de la Rurale en se lançant sur la piste des voleurs.

Alex retrouve vite les coupables : deux jeunes hommes, récemment arrivés dans la région, et prêts à tout pour venir en aide aux plus démunis, quitte à violer la loi et à mettre leur vie en danger ; mais l'agissement de ces nouveaux Robins des bois ne va pas tarder à créer de très fortes tensions.

Alors qu'Alex, cherche à éviter l'escalade de la violence, ils prennent pour cible le businessman local, à qui ils veulent faire payer ses pratiques frauduleuses et polluantes.

Le tournage de cet épisode, réalisé par Thierry Petit, a débuté le 31 août et se poursuit jusqu'au 28 septembre à Briançon et ses alentours.

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Battala), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval), Fabien Baiardi (Tony Leblanc), Marie-Pierre Nouveau (Rose), Julien Lopez (Benny Silva), Elias Hauter (Serge Ramos), Fred Saurel (Etienne Tousart), François-Dominique Blin (Roland Meyer), Alice Dubois (Emma)...

A découvrir en 2022 sur France 3.