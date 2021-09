“Departure” : nouvelle série inédite à découvrir sur 6ter à partir du 14 octobre

A découvrir jeudi 14 octobre à partir de 21:05 sur 6ter, la mini-série événement inédite “Departure”, une coproduction entre le Canada et le Royaume-Uni.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque le vol 716 disparaît brusquement au-dessus de l’océan Atlantique, Kendra Malley est rappelée par son ancien patron et mentor Howard Lawson afin d’enquêter sur ce crash mystérieux et retrouver de potentiels survivants.

Au cœur du mystère, Kendra et son équipe envisagent de multiples pistes, du suicide du pilote au terrorisme, du défaut technique au complot politique. Sous le regard du monde entier, ils se démènent pour localiser l’appareil manquant et doivent lutter contre une foule de suspects et des diverses explications...

Comment cette étonnante disparition peut-elle être expliquée ?

Épisode 1 Disparu

Madelyn se rend à l’aéroport J.F.K. à New York pour y prendre un avion pour Londres. Mais l’avion disparaît au-dessus de l’Atlantique et n’arrivera jamais à destination. Kendra est missionnée par le TSIB, le bureau de la sécurité et des enquêtes aériennes, pour enquêter sur la disparition du vol BGA 716. Les proches des disparus, y compris Derek le père de Madelyn, et Ali son fiancé, se rendent à l’aéroport d’Heathrow pour essayer d’en savoir plus.

Épisode 2 Miraculée

Madelyn a été miraculeusement retrouvée sur un canot de sauvetage. Elle est gravement blessée mais vivante. Derek et Ali courent à son chevet. Le fait qu’elle soit la seule survivante, alors qu’il n’y a pas d’épave ni de débris, poussent Kendra et ses collègues à se poser des questions : Madelyn est-elle victime ou suspecte ?

Cette première saison se compose de 6 épisodes de 42 minutes. Une seconde saison a été diffusée sur Global TV et une 3ème saison est en cours de production.