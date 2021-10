“Demain nous appartient” : Alexandre Varga arrive dans la série de TF1 dans le rôle d'un pédiatre

Alexandre Varga fera son arrivée dans “Demain nous appartient” dans les épisodes qui seront diffusés au cours de la semaine du 23 au 29 octobre sur TF1 dans le rôle de Benjamin Venturale nouveau pédiatre de l'hôpital Saint-Clair.

D’origine italienne, c’est un homme d’un naturel optimiste. Il fait preuve de beaucoup d’empathie avec ses patients, auprès desquels il s’implique beaucoup, parfois trop...

Séduisant, il fait tomber toutes les femmes. Et si certains praticiens de l’hôpital tombaient également sous son charme ? Et comment vont se passer les relations avec ses confrères, William et Samuel ? Vont-ils bien l’accueillir ?

A suivre dès la semaine du 23 au 29 octobre dans “Demain nous appartient” diffusé du lundi au vendredi à 19:10 sur TF1 et disponible sur SALTO et en replay sur MYTF1.