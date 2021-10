“Germinal” : les 2 premiers épisodes diffusés mercredi 27 octobre sur France 2 (vidéo)

A découvrir mercredi 27 octobre à 21:05, les deux premiers épisodes de la série événement “Germinal”, une adaptation moderne et audacieuse de l'œuvre monumentale d'Émile Zola, avec aux commandes de jeunes talents.

Episode 1

Étienne Lantier, vingt ans à peine, a dû fuir Lille après avoir tenté de syndiquer les ouvriers de son usine. Il trouve refuge à Montsou et obtient un emploi à la mine. Il découvre avec effroi la dureté du travail par six cents mètres de profondeur et les humiliations quotidiennes supportées par les mineurs. Il se décide cependant à rester, notamment pour la belle Catherine.

Avec les semaines, Etienne devient un bon mineur et se fait adopter par tout le coron. Un jour, ses camarades et lui écopent d’une amende pour un boisage déficient. Les esprits s’échauffent et Etienne réfléchit à un moyen de révolte.

Alors que Catherine semble lui échapper, au profit de Chaval, un ouvrier brutal mais charismatique, Etienne se met à rêver d’une révolution sociale. Il s’instruit notamment auprès de Souvarine, un mécanicien anarchiste, et de Rasseneur, tenancier de l’estaminet, sans se douter de l’enthousiasme que ses idées vont soulever.

Episode 2

Les semaines passent et la colère des mineurs ne cesse de croitre face à l’injustice. Le soir des discussions animées tiennent les habitants du coron éveillés. Etienne parvient à les convaincre de créer une caisse de solidarité et de s’organiser en vue d’une grève. Cependant, cette manœuvre arrive aux oreilles des patrons de la compagnie. Le directeur Hennebeau se fait alors un malin plaisir à provoquer les mineurs. Il est persuadé que la peur de la misère et de la famine les empêchera de passer à l’acte.

Dans la foulée, un éboulement tue plusieurs hommes et laisse le jeune Jeanlin Maheu mutilé des deux jambes. Cet accident marque un point de non-retour. La mère de Jeanlin, la Maheude, donne le mot d’ordre qui se répand dans tout le coron comme une trainée de poudre : c’est la grève !