“Germinal” : les deux derniers épisodes diffusés mercredi 10 novembre sur France 2

Mercredi 10 novembre à 21:05, France 2 achèvera la diffusion de la série événement “Germinal”, une adaptation moderne et audacieuse de l'œuvre monumentale d'Émile Zola, avec aux commandes de jeunes talents.

Episode 5

Malgré toute cette souffrance, les ouvriers ne renoncent toujours pas à la grève. Perçu comme le leader de la grève par les autorités, Etienne doit se cacher pour échapper aux gendarmes. Il ne sort que la nuit pour rejoindre ses camarades.

La situation s’envenime dramatiquement quand des ouvriers belges arrivent d’outre-Quiévrain pour redémarrer la production au Voreux. De nouveau, les mineurs, sous le poids de leur colère, échappent au contrôle d’Etienne.

L’entrée au Voreux est gardée par des militaires qui ont reçu comme ordre de ne se servir de leurs armes qu’en dernière extrémité. La foule tente d'avancer, de faire reculer les soldats, tout en les injuriant. Fort de leur nombre, ils ne craignent rien.

Tous sont venus pour ce qui s'annonce être la lutte finale. Ils sont sûrs d'eux et n'ont plus rien à perdre.

Les militaires font feu. Beaucoup tombent, dont Maheu. C’est un désastre : vingt-cinq blessés et quatorze morts. Le contrecoup est terrible. La grève semble un échec complet. La direction des mines de Montsou a gagné sur tous les plans. Les camarades honnissent désormais Etienne aussi fort qu’ils ont pu l’aduler.

Episode 6

Etienne a pris conscience de son échec et tombe dans le désespoir. Certains, comme la Maheude, ne veulent pas renoncer, mais ils sont minoritaires. La plupart acceptent de reprendre le travail. Mais ils ne savent pas que Souvarine, fidèle à ses principes, a saboté le puits du Voreux.

Alors que les mineurs descendent au matin, c’est l’accident. Les galeries sont rapidement inondées et la mine commence à s’effondrer. Certains ouvriers arrivent à s’échapper à temps, mais d’autres restent piégés au fond. C’est le cas de Catherine et de Chaval, bloqués à plusieurs centaines de mètres de profondeur.

Les mineurs, grévistes ou non, entreprennent des travaux de sauvetage. Aucun signe de vie ne se fait sentir et l’opération semble alors très difficile à mener.

Après des jours et des nuits, au bout de la faim et du froid, sans aucun espoir d’être secourus, Etienne retrouve Catherine et Chaval. Mais ce dernier le pousse à bout. Etienne et Catherine le tuent. Ils deviennent enfin amants. Leur amour véritable s’épanouit quelques instants, mais elle meurt dans ses bras avant l'arrivée des sauveteurs. Etienne est le seul survivant de cet enfer.

Etienne décide de quitter Montsou et de rejoindre Pluchart à Paris. Il fait donc ses adieux à ses camarades. Ils ont tous repris leur travail à la mine. Chacun d’entre eux est fiévreux de revanche.

Si cette grève épique s’est soldée par un échec, Etienne et la Maheude n’ont pas perdu tout espoir. Comme s’ils sentaient advenir pour bientôt « une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre.