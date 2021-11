“Le code” : nouvelle série judiciaire à découvrir sur France 2 mercredi 1er décembre

Mercredi 1er décembre à 21:05, France 2 débutera la diffusion d'une nouvelle série judiciaire inédite, “Le code”, récompensée au dernier festival Séries Mania.

Avons-nous tous droit à une seconde chance ? Telle est la question soulevée dans la nouvelle série judiciaire de France 2 à travers différents sujets de société.

L'histoire en quelques lignes...

Idriss Toma, 46 ans, l’avocat parisien des riches et des puissants, voit sa vie basculer lorsqu’il est victime d’une tentative de meurtre. Il en réchappe miraculeusement mais un éclat de balle inopérable peut désormais lui être fatal à tout moment.

Décidé à corriger ses erreurs personnelles et professionnelles, il revient à Lille, sa ville natale et s’associe avec Nadia Ayad, une avocate engagée et Jeanne Vanhoven, une ex-gloire du barreau. Ensemble, ils mettent leur audace et leur talent au service de ceux que la machine judiciaire menace d'écraser..

Cette série se compose de 6 épisodes.

Avec : Daniel Njo Lobé (Idriss Toma), Christiane Millet (Jeanne Vanhoven), Naidra Ayadi (Nadia Ayad), Barbara Probst (Claire Caldeira), Théo Frilet (Maxime Laffargue), Catherine Demaiffe (Elodie Nedelec), Wendy Nieto (Chloé Barbier).

Special guests : Annelise Hesme (Estelle Lantez, ép. 1), Grégoire Bonnet (Jacques Kowalski, ép. 2 & 4), Jérôme Bertin (Olivier Walter, ép. 3), Julien Baumgartner (David Kerval, ép. 5), Stéphane Blancafort (Carl Roussel, ép. 1 & 6), Elias Hauter (Jeremy Dutertre, ép.2) .

Deux épisodes seront diffusés chaque mercredi soir à 21:05 sur France 2.

Episode 1 : Profession de foi

Idriss Toma et Claire Caldeira représentent Estelle Lantez (Annelise Hesme), accusée du meurtre de son compagnon violent. La cliente assure avoir agi en état de légitime défense mais très vite, les avocats comprennent que la réalité est tout autre. Nadia Ayad, de son côté, défend M. Garcia (François Bureloup), kleptomane compulsif qui multiplie les vols de chaussures. Dans le même temps, Idriss tente de renouer avec sa fille Chloé, le jour de son 20e anniversaire…

Episode 2 : Présumé coupable

Nadia et Maxime Laffargue défendent Jeremy Dutertre (Elias Hauter), jeune homme au casier judiciaire chargé et accusé d’avoir abattu un épicier pendant un braquage. Jeremy, qui a fait de gros efforts pour sortir de la délinquance et crie son innocence, a toutes les peines du monde à se maîtriser face à un adversaire particulièrement retors : l’avocat général Jacques Kowalski (Grégoire Bonnet)…