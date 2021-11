“Plus belle la vie” : nouvelle soirée continue mardi 30 novembre sur France 3

Mardi 30 novembre à 21:05, France 3 proposera une soirée continue “Plus belle la vie” avec le prime inédit « Black out », suivi du documentaire « Les Secrets de Plus belle la vie, ensemble on est plus forts ».

21.05 : Prime Plus belle la vie « Black out »

Léa, enceinte de près de 9 mois, accompagne, les ados Betty, Noé & Bilal, condamnés à faire des travaux d’intérêt général loin de Marseille.

Pendant que Boher passe son uniforme de sortie pour se rendre à la cérémonie qui le rendra capitaine de Police, les ados convainquent Léa de les laisser faire un tour de téléphérique. Les voilà embarqués dans la cabine surplombant le vide … Soudain, tout s’arrête !

Notre Dame de la Garde disparaît dans la nuit, le port s’éteint, la Place du Mistral plonge dans le noir. C’est le black-out !

En un instant, les premières conséquences se font sentir : plus de feux rouges, plus d’électroménager, plus de système de sécurité ni d’alarme, des ascenseurs coincés entre 2 étages et ... la cabine du téléphérique de Léa immobilisée en plein ciel.

Boher, lancé à pleine vitesse sur un boulevard, ignore à quel point il va devoir mériter ses nouveaux galons.

Tandis qu’ils vont tous deux devoir relever une série de défis afin de se retrouver et préserver leur bébé à naître, nos Mistraliens seront soumis à un dilemme permanent : penser à soi ou bien mettre ses forces en commun pour aider les plus faibles. Un vent de solidarité va souffler sur le Mistral …

Avec : Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Anne Décis ( Luna Torres), Marie Hennerez ( Léa Nebout), Florian Lesieur (Noé Ruiz), Kjel Bennett (Bilal Bailly), Horya Benabet ( Betty Solano)...

22:35 : « Les Secrets de Plus belle la vie, ensemble on est plus forts »

La solidarité, l'entraide et la résilience au coeur de ce nouveau documentaire.

Les hommes victimes de violences sexuelles > Le viol de Patrick Nebout dans Plus belle la vie.

Pour évoquer ce sujet tabou, partons à la rencontre de Sébastien Boueilh, un rugbyman qui a été victime de viol et s’est muré dans le silence pendant 18 ans.

Il vient partager son témoignage bouleversant avec son avocat Frédéric Lonné qui a accompagné de nombreuses victimes masculines de violences sexuelles et nous éclairera sur ce sujet dramatique et méconnu.

Les comédiens Marie Réache et Jérôme Bertin qui interprètent respectivement Babeth et Patrick, couple célèbre de Plus belle la Vie, ont accepté l’invitation de Wendy Bouchard pour réagir à l’histoire de Sébastien et mettre en perspective la façon dont ils ont travaillé leur rôle pour cette intrigue.

Femmes SDF, survivre dans la rue > Sabrina et les oubliées dans Plus belle la vie.

C’est avec Ana, qui du jour au lendemain s’est retrouvée sans domicile fixe et qui, comme Sabrina dans la série, a vécu dans sa voiture ; que le documentaire abordera ce sujet sensible. Aujourd’hui, la cinquantenaire a retrouvé un toit et un emploi grâce au premier réseau d’hébergement solidaire : « Merci pour l’invit’ ».

Victoria Mandefield à l’origine de cette initiative sera présente pour mettre la lumière sur le sort des ces femmes invisibles.

Eléonore Sarrazin et Thibaud Vaneck qui jouent les rôles de Sabrina et Nathan échangeront avec les témoins. Eléonore reviendra sur la façon dont elle a préparé ce rôle.

Addict aux réseaux sociaux > Estelle et Francesco tombent dans la spirale infernale des réseaux sociaux dans Plus belle la vie.

Le phénomène de société est croissant. Deux jeunes filles qui ont développé une dépendance excessive aux outils numériques et en ont payé le prix témoignent en plateau de leur expérience. Elles nous raconteront comment Instagram, Facebook ou YouTube ont altéré leur santé mentale.

Elodie Varlet et Emanuele Girorgi, qui se sont beaucoup investis dans cette intrigue, découvriront l’histoire de ces deux jeunes filles.

Didier Courbet, psychologue, expert des technologies digitales et des réseaux sociaux, et co-auteur de l’ouvrage, Connectés et heureux ! sera aussi en plateau pour apporter son éclairage sur le sujet.