La saison 2 de “HPI” en tournage pour TF1 avec Audrey Fleurot en région Hauts-de-France

Après l’énorme succès de la 1re saison, l’équipe de la série “HPI” a retrouvé la région des Hauts-de-France où le tournage de la saison 2 a débuté le 18 octobre dernier.

Morgane Alvaro reprend du service ! Avec son génie incontrôlable et son look improbable, Morgane n’a pas fini de bousculer les procédures du commandant Karadec… mais aussi de booster les enquêtes criminelles, que ce soit dans le centre commercial où elle fait son shopping, une exploitation agricole, une cour d’assise ou un club de strip-tease…

Ensemble, le duo fera face à des énigmes de haut vol. Mais pour combien de temps encore ? Le commandant Karadec fait en effet l’objet d’une procédure de l’IGPN afin de faire la lumière sur les incidents survenus au cours de la saison 1… Roxane Ascher, une enquêtrice opiniâtre et envoûtante, est chargée d’évaluer la contribution - et les ravages - de Morgane dans la police. Le commandant Karadec ne sera pas insensible au charme de cette flic qui lui ressemble…

Côté vie familiale, Ludo est revenu s’installer dans la maison, Eliott est lui aussi toujours HPI, Théa toujours en crise d’ado, et Chloé toujours la confidente préférée de sa mère. Mais pas facile, lorsque l’on a un cerveau en perpétuelle ébullition, de concilier charge mentale, tâches du quotidien et vie sentimentale… Morgane est-elle enfin prête pour une vie normale ? Finira-t-elle par s’intégrer dans la police et par régler ses problèmes avec l’autorité sous toutes ses formes ? Et au fond, est-ce vraiment elle qui doit changer d’attitude… Ou le monde qui doit changer ?

Pour votre plus grand plaisir, Audrey Fleurot retrouve son équipe au grand complet pour ces 8 nouveaux épisodes en tournage dans la région qui lui a porté chance. Mais au commissariat, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud et Bérangère Mc Neese seront rejoints par la comédienne Clotilde Hesme (vue dans Les revenants et Lupin). Elle prendra les traits de Roxane Ascher, nouvelle venue chargée d’observer les moindres faits et gestes du détonnant duo.

De nouveaux épisodes que vous découvrirez en 2022 sur TF1...