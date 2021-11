“New Amsterdam” : la saison 3 débute mecredi 17 novembre sur TF1

A partir du 17 novembre, TF1 diffusera chaque mercredi soir trois épisodes inédits de la saison 3 de “New Amsterdam”.

Le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) et son équipe de médecins et d'infirmières sont de retour pour la troisième saison de New Amsterdam.

Cette saison, le dévouement de Max et de son équipe à réparer le système de santé défaillant est mis à l'épreuve par la pandémie...

Mais quels que soient les obstacles auxquels ils sont confrontés, ces héros médicaux désintéressés gardent espoir et s'engagent à fond... un patient à la fois.

Cette troisième saison se compose de 14 épisodes de 42 minutes. La saison 4 est actuellent en cours de diffusion aux États-Unis et la 5ème saison est en tournage.