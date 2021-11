“Scènes de Ménages” : « La vie de château » en prime time lundi 6 décembre sur M6

Loin de leur quotidien, les couples de “Scènes de Ménages” vont vivre, chacun à leur manière, une expérience bien singulière de la vie de château dans un prime inédit à découvrir lundi 6 décembre à 21:05 sur M6.

Tandis que Liliane et José rejoignent une thérapie de couple dans un château, Huguette et Raymond vont passer la nuit à errer dans les couloirs d’un château... pas comme les autres.

Emma suit Fabien à son séminaire d’écriture... qui veut tout quitter pour se consacrer pleinement à cette passion !

Camille et Philippe passent le week-end avec la famille de Philippe... et se retrouvent face à des guerres familiales !

Quant à Léo et Leslie, ils sont condamnés à des heures de travaux d’intérêt général et vont devoir participer à des fouilles archéologiques, mais tout ne va pas se passer comme prévu...

Liliane & José : c'est la crise !

Chez Liliane et José, c’est la crise : ils enchainent les disputes, se fâchent pour un rien et n’arrivent plus à communiquer. Leur fils Manu les force à rejoindre une thérapie de couple au cœur d’un superbe château. Entre séances avec une psychothérapeute (Claire Nadeau) et rencontres avec les autres couples à problèmes, le séjour risque d’être mouvementé.

Huguette et Raymond vont passer la nuit à errer dans les couloirs d’un château... pas comme les autres

Raymond et Huguette se retrouvent obligés de conduire Michael François à son prochain concert. Malheureusement ils tombent en panne tout près d’un château au milieu de nulle part et sont contraints d’y passer la nuit. Ils vont progressivement se rendre compte que le lieu et son propriétaire (Bruno Lochet) sont bien étranges. Cerise sur le gâteau : Michael François disparait. Soudés comme jamais, Raymond et Huguette n’ont qu’un seul objectif : le retrouver, et survivre à cette nuit !

Emma et Fabien : un séminaire d’écriture où tout bascule pour Fabien

Fabien s’inscrit à une résidence d’écriture organisée par un de ces anciens professeurs d’université (Nicolas Briancon). Emma décide de l’accompagner, pas de raison qu’il soit le seul à se la couler douce dans un magnifique château. Alors qu’elle profite des lieux, Fabien bascule : il décide de se consacrer entièrement à l’écriture et quitte tout pour retrouver son mentor. Emma met tout en œuvre pour ramener son chaton à la raison.

Camille et Philippe : un week-end familial mouvementé

La grand-tante bourgeoise de Philippe décide d’organiser une grande cousinade afin de présenter son nouvel homme de compagnie (Éric Berger) dans le manoir familial. Camille va découvrir une partie de la vie de son Doudou qu’elle ne connaissait pas jusqu’alors. Mais une rivalité entre cousins va vite se former sous forme de course à l’héritage. Qui sera le préféré ? Qui récupérera le pactole ? Les cousins découvrent qu’ils ne sont pas les seuls à espérer l’héritage et que la concurrence s’annonce sévère : le nouveau protégé de leur grand-tante a plus d’un tour dans son sac.

Léo et Leslie condamnés à des heures de travaux d’intérêt général !

Après une course poursuite (avec leur chien) dans un cimetière, Léo et Leslie se font arrêter et condamner à plusieurs heures de travaux d’intérêt général. Ils vont devoir assister une équipe d’archéologues dans les fouilles d’un ancien château dont les responsables (Tom Leeb et Charlotte Gabris) vont prendre un malin plaisir à les faire passer pour de vrais délinquants. Perçus comme de véritables petits gangsters, le climat entre notre couple et le groupe d’archéologues en herbe s’annonce être extrêmement tendu