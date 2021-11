“Sauver Lisa” : les épisodes 3 & 4 diffusés mardi 23 novembre sur M6

Mardi 23 novembre à 21:05, M6 poursuivra la diffusion de la mini-série “Sauver Lisa” avec Caroline Anglade, Victoria Abril, Cristiana Reali et Déborah François...

Portée par un magnifique casting de comédiennes, cette fiction entre drame et thriller aborde le thème de la « maternité ».

Qu’il s’agisse d’une mère biologique ou adoptive, d’une mère abusive ou d’une mère de substitution, le chemin de ces femmes est lié à celui d’une petite fille en danger. Jusqu’où seront-elles prêtes à aller pour la sauver ?

Épisode 3

Garance et Mélanie découvrent l'existence de Lisa, qui se fait appeler Charlotte, et que Rose fait passer pour sa fille. Isabel résiste tant bien que mal aux avances de Daniel. À Saint-Nazaire, Baranski et Valin découvrent que Lisa a été enlevée.

Épisode 4

Déterminée à récupérer sa fille, Julie fait irruption chez Isabel où se trouvent Rose et Lisa. Alors que la date du mariage approche, Garance apprend que c'est Rose qui a kidnappé la fillette recherchée par la police à Saint-Nazaire. Greg, quant à lui, entend bien récupérer la drogue qu'il a cachée dans le coussin de Lisa.

Les deux derniers épisodes seront diffusés mardi prochain.