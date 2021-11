“L'art du crime” : nouvel inédit lundi 29 novembre sur France 2 avec Nicolas Gob & Eléonore Bernheim

Lundi 29 novembre à 21:05, France 2 diffusera un nouvel inédit de la 5ème saison de la série “L'art du crime” avec Nicolas Gob & Eléonore Bernheim

Dans cette nouvelle saison de “L'art du crime”, Antoine Verlay (Nicolas Gob), flic brillant mais sanguin, et Florence Chassagne (Eléonore Bernheim), historienne de l’art talentueuse mais fantasque, se confrontent aux passions dévorantes et créatrices de deux immenses artistes de notre patrimoine : Camille Claudel et Eugène Delacroix. Passions qui poussent les deux héros, en écho, à se questionner sur leurs sentiments l’un pour l’autre.

Épisode 2 Le code Delacroix

C’est au musée du Louvre qu’Antoine et Florence démarrent leur seconde enquête.

Un homme, grand amateur du peintre Eugène Delacroix, a été assassiné, après avoir admiré le fameux tableau La Liberté guidant le peuple. Seul témoin du drame, Simon, un adolescent aux facultés mémorielles extraordinaires. S’il n’a pas vu le visage du meurtrier, son hypermnésie pourrait néanmoins mettre les enquêteurs sur sa piste.

Simon est désormais en danger. Poursuivis par des tueurs, Antoine et Florence doivent prendre la fuite avec lui et le protéger.

Guests de cet épisode : Mathieu Madénian, Fauve Hautot.