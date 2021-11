“Sauver Lisa” : les deux derniers épisodes diffusés mardi 30 novembre sur M6

Mardi 30 novembre à 21:05, M6 terminera la diffusion de la mini-série “Sauver Lisa” avec Caroline Anglade, Victoria Abril, Cristiana Reali et Déborah François...

Portée par un magnifique casting de comédiennes, cette fiction entre drame et thriller aborde le thème de la « maternité ».

Qu’il s’agisse d’une mère biologique ou adoptive, d’une mère abusive ou d’une mère de substitution, le chemin de ces femmes est lié à celui d’une petite fille en danger. Jusqu’où seront-elles prêtes à aller pour la sauver ?

Épisode 5

Greg a enlevé Lisa. Rose et Mehdi partent à sa recherche. De son côté, Julie apprend à la police que c'est Rose qui a enlevé sa fille. La brigade part immédiatement pour Bordeaux. Rose, qui vient d'apprendre qu'Isabel était sa mère biologique, doit lui faire ses adieux.

Épisode 6

Traqués par la police, Rose, Medhi et Lisa trouvent refuge dans une vieille forteresse abandonnée. Mais ils sont rapidement encerclés par la police. Rose est arrêtée et Lisa placée en foyer. Un an plus tard, le procès de Rose a lieu...