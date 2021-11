“Sissi” : la mini-série événement arrive sur TF1 jeudi 23 décembre

Jeudi 23 décembre à 21:05, TF1 débutera la diffusion de la mini-série événement “Sissi” avec Dominique Devenport et Jannik Schumann dans les rôles principaux.

Une icône, une impératrice, une légende !

Son amour de la liberté et sa promesse de donner à la monarchie des Habsbourg un visage plus doux ont captivé l'Europe.

Sissi, c'est une histoire vraie, pleine d'intrigues et de désirs. L'histoire d'une adolescente insouciante, Sissi, qui tombe éperdument amoureuse d'un homme puissant et désirable. Mais cet homme a une face cachée, sombre et dangereuse. Cet amour n'était pas censé exister. Sissi doit choisir et accepte de relever le défi.

Une histoire de passage à l'âge adulte, le garçon manqué devient une femme moderne et sûre d'elle. Elle sera capable de prendre des décisions difficiles, de faire face à la perte d'un être cher et finalement de jouer un rôle indépendant en tant qu'impératrice.

Sissi ce n'est pas seulement une épopée historique en costumes. La série aborde également des thèmes universels et intemporels tels que l'amour, la liberté, la famille, l'autodétermination et le devoir... Le tout habillé du glamour de la mode de la cour du XIXe siècle !

Sissi... cette beauté légendaire éprise de liberté a longtemps fasciné le public. Aujourd'hui, il est temps de conquérir le cœur et l'esprit d'une nouvelle génération avec cette nouvelle série ambitieuse et captivante.

Sissi une série en 6 épisodes réalisée par Sven Bohse à découvrir sur TF1 à partir du jeudi 23 décembre.