“Sam” de retour sur TF1 lundi 3 janvier 2022 dans une 6ème saison inédite

Lundi 3 janvier 2022 à 21:05, TF1 débutera la diffusion de la 6ème saison inédite de la série “Sam” avec Natacha Lindinger et Fred Testot.

Le début de la saison 6 en quelques lignes...

Huit mois après sa démission, Sam n’a plus de boulot, plus de fric, plus de mec...

Xavier, exaspéré par sa mollesse, la traîne de force à l’anniversaire d’Aurélie, installée depuis six mois à Saint-Paul Le Truchon, un bled complètement paumé. Un véritable cauchemar pour Sam qui déteste la campagne. A peine arrivée, elle n’a qu’une envie : repartir !

Mais le traquenard organisé par Xavier et Aurélie risque de bouleverser ses plans…

Sam va accepter le poste de prof de français qu’Anne-Marie, la directrice de l’école du village, lui propose. Lorsqu’elle débarque pour son premier jour, elle déchante très vite. Ici rien n’a bougé depuis les années 40 !

Mais elle n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Xavier, qu’elle croyait rentré à Franconville, a été retrouvé à l’hôpital après un grave accident de voiture.