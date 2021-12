“Why women kill” : la saison 2 arrive sur M6 jeudi 6 janvier

Après le succès de la première saison, le créateur Marc Cherry (“Desperate Housewives”) a choisi les années 1940 pour planter le décor de la 2ème saison de “Why women kill” à découvrir le jeudi soir sur M6 à partir du 6 janvier 2022.

Le réalisateur a choisi Allison Tolman (“Fargo”, “Emergence”) et Lana Parrilla (“Once Upon A Time”) pour incarner ses 2 héroïnes principales.

L'histoire en quelques lignes...

Dans les années 1940, Alma Fillcot est une femme au foyer “ordinaire” qui souhaite être moins timide et se faire plus d’amies. Quand une place se libère au club de jardinage fréquenté par des femmes riches et chics, Alma y voit l’occasion parfaite pour socialiser.

Le club compte parmi ses membres Rita Castillo, femme du très riche Carlo Castillo qu’elle a épousé pour son argent... et dans l’espoir qu’il meure tôt. Mais Carlo ne semble pas près de passer l’arme à gauche et Rita se console dans les bras de son jeune amant, Scooter Polarsky, acteur aspirant, qui utilise également Rita pour son argent. En réalité, Scooter est amoureux de Dee, la fille d’Alma, avec qui il entretient une relation secrète.

Par un concours de circonstances, Alma va découvrir dans le grenier de sa maison une étrange boîte contenant des objets ayant appartenu à des inconnus. Elle va rapidement comprendre qu’il s’agit des trophées de son mari, Bertram Fillcot...

Présentation des nouveaux personnages

Rita Castillo (Lana Parrilla)

Belle, élégante et riche, Rita a tout pour elle. Elle est présidente d’un club élitiste et dirige son petit monde à la baguette. Elle détient des nombreux secrets, a du mal à cacher sa jalousie, et a un mari plutôt... caractériel. Alors, quand la fille d’Alma Fillcot se met en travers de son chemin, elle ne va pas se laisser faire.

Lana Parrilla est connue pour son rôle de Regina Mills/ La Méchante Reine dans “Once Upon a Time”. Elle a également tourné dans “Swingtown”, “24h chrono” et “Spin City”.

Alma Fillcot (Allison Tolman)

Alma est une personne gentille, maladroite et invisible aux yeux des autres. Son plus grand rêve est d’intégrer le club de jardinage de la ville, présidé par Rita Castillo, qu’elle admire. Mais lorsque cette dernière se joue d’elle, une toute nouvelle Alma fait son apparition, et elle, elle ne risque pas de passer inaperçue.

Allison Tolman est connue pour son rôle de Molly Solverson dans la série “Fargo” pour lequel elle a obtenu un Critics’ Choice Television Award de la meilleure actrice dans une mini-série télévisée.

Bertram Fillcot (Nick Frost)

Bertram est le vétérinaire de la ville. Très apprécié de tout le monde, il est aussi marié à Alma Fillcot qu’il aime sincèrement. Mais Bertram a un passe-temps assez unique, pas sûr qu’il soit du goût de sa femme.

Nick Frost, acteur et scénariste anglais, est célèbre pour ses collaborations avec Simon Pegg notamment dans les films “Shaun of the Dead”, “Hot Fuzz”. On peut aussi le retrouver dans des longs métrages comme “Good Morning England” ou encore “Les Aventures de Tintin”.

Dee Fillcot (BK Cannon)

Dee est une jeune femme indépendante et loyale. Elle fait face à des obstacles en étant intelligente et lorsqu’elle soupçonne Scooter de mentir, elle fait appel au détective privé Vern Loomis.

BK Cannon a aussi joué dans “Switched”.

Scooter Polarsky (Matthew Daddario)

Scooter Polarsky est un jeune et bel homme qui rêve de devenir acteur. Sans un sou, il se sert de Rita Castillo et de leur relation extraconjugale. En réalité, il est amoureux de Dee, la fille d’Alma et de Bertram, avec qui il entretient une relation secrète.

Matthew Daddario est le frère d’Alexandra Daddario qui jouait dans la saison 1 de “Why Women Kill”. Il est principalement connu pour le rôle d’Alec Lightwood dans la série “Shadowhunters”.