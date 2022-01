“Sam” : la saison 6 débute lundi 3 janvier sur TF1, découvrez les 1ères images (vidéo)

Lundi 3 janvier à 21:05, “Sam” fera son retour sur TF1 pour une 6ème saison inédite avec Natacha Lindinger, Fred Testot et Chantal Ladesou. Découvrez les premières images inédites...

Épisode 1 Sarah-Amélie



Huit mois après sa démission, Sam n’a plus de boulot, plus de fric, plus de mec. Xavier, exaspéré par sa mollesse, la traîne de force à l’anniversaire d’Aurélie, installée depuis six mois à Saint-Paul Le Truchon, un bled complètement paumé. Un véritable cauchemar pour Sam qui déteste la campagne. A peine arrivée, elle n’a qu’une envie : repartir ! Mais le traquenard organisé par Xavier et Aurélie risque de bouleverser ses plans…

Épisode 2 Jocelyn



Sam a accepté le poste de prof de français qu’Anne-Marie, la directrice de l’école du village, lui a proposé. Lorsqu’elle débarque pour son premier jour, elle déchante très vite. Ici rien n’a bougé depuis les années 40 ! Mais elle n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Xavier, qu’elle croyait rentré à Franconville, a été retrouvé à l’hôpital après un grave accident de voiture.

Avec : Fred Testot (Xavier), Natacha Lindinger (Sam), Barbara Cabrita (Felicia), Chantal Ladesou (Anne-Marie), Thierry Neuvic (Laurent), Charlotte Gaccio (Aurélie), Fanny Gilles (Véronique), Noom Diawara (Damien), Jean Noël Brouté (Didier), Alexandre Bierry (Thomas), José Paul (Neurologue), Eliott Hirsbein (Jocelyn), Timéo Beasse (Brice), Ambre Pallas (Lili), Edouard Michelon (Hervé), Saliha Bala (Malhia), Anne-Valérie Payet (Carmen), Nicky Marbot (Claude (père de Jocelyn)), Aline Panel (Infirmière), Charline Balu-Emane (Alice), Nelson Clichy (Gaspard), Rayan Rabia (Paul), Lucie Arnoux-Lecomte (Sonia), Victor Lefebvre (Martial), Matéo Paitel (Antonin), Capucine Malarre (Juliette), Sarah Pachoud (Léa), Louna Robin (Lucie)